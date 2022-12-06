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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

06.12.2022 11:22
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Paylarımızdaki fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, tüm pay sahiplerimizin yatırımlarının değerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 8.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000

Ek Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. olarak Yönetim Kurulu 06 Aralık 2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") nezdinde işlem gören paylarındaki fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, tüm pay sahiplerimizin yatırımlarının değerinin korunması ve Şirketimiz pay değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi ve ayrıca Şirket yönetimince uygun ve gerekli görüldüğünde çalışanların hisse senedi edindirme planları çerçevesinde de kullanmak amaçlarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli açıklamaları doğrultusunda,
(i) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %4'ünü temsil eden 8.000.000 (Sekiz Milyon) TL nominal değere sahip, azami 8.000.000 (Sekiz Milyon) adet paya kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesini,
(ii) geri alım için ayrılacak fonun Şirketimiz kaynaklarından karşılanmak üzere azami 1.000.000.000 (Bir Milyar) Türk Lirası olarak belirlenmesini ve
(iii) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,
karara bağlamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084697


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