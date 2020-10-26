***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih26/10/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimizin (Yüklenici), İstanbul'da devam etmekte olan, HITACHI ZOSEN INOVA AG - MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM A.Ş. ortak girişiminin (Ana İşveren) üstlendiği, "İBB ATIK YAKMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ YAPIMI İŞİ" dahilindeki "PROSES DCS İLE ENTEGRE OLACAK, PROSES, NON-PROSES ELEKTRİK-MEKANİK SİSTEMLERE AİT DCS (Dağınık Kontrol Sistemi) SİSTEMİ" işlerine yönelik olarak MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.'ne (İşveren) verdiği 450.257,00¬ +K.D.V. tutarındaki teklif kabul edilmiş olup sözleşme imzalanma aşamasına geçilmiştir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884074BIST