***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
26.10.2020 19:04
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/10/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin (Yüklenici), İstanbul'da devam etmekte olan, HITACHI ZOSEN INOVA AG - MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM A.Ş. ortak girişiminin (Ana İşveren) üstlendiği, "İBB ATIK YAKMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ YAPIMI İŞİ" dahilindeki "PROSES DCS İLE ENTEGRE OLACAK, PROSES, NON-PROSES ELEKTRİK-MEKANİK SİSTEMLERE AİT DCS (Dağınık Kontrol Sistemi) SİSTEMİ" işlerine yönelik olarak MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.'ne (İşveren) verdiği 450.257,00¬ +K.D.V. tutarındaki teklif kabul edilmiş olup sözleşme imzalanma aşamasına geçilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884074
BIST