***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.04.2021 11:36
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Cengiz Enerji DWN
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/04/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz,
Cengiz Enerji'ye ait Özbekistan'da kurulacak 240 MW Kombine Çevrim Doğalgaz Santrali'nin Yüksek Gerilim işleri için
1.825.000 USD sipariş almıştır.
Proje 2021 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
Kamuoyu ve sayın ortaklarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929585
BIST
12:031.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,22
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:038,1646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0574
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1665
En Düşük
8,0986
12:039,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0600
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8289
En Düşük
9,7531
12:03465,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,68
|Açılış
|: 465,50
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:03
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.320.443
|% 9,52
|
|FENER
|34,92
|73.057.725
|% 9,13
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|SAYAS
|25,40
|9.405.569
|% 7,35
|
|BJKAS
|9,00
|9.450.729
|% -10,00
|
|ANELE
|4,48
|71.766.991
|% -9,49
|
|BNTAS
|5,02
|33.265.002
|% -9,39
|
|KRTEK
|12,00
|2.402.033
|% -9,37
|
|ODAS
|2,47
|168.573.984
|% -9,19
|
|PETKM
|6,45
|656.037.977
|% -1,83
|
|GARAN
|6,99
|451.566.634
|% -1,41
|
|EREGL
|18,21
|391.071.681
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,17
|305.841.299
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,08
|217.902.128
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,08
|217.902.128
|% -1,89
|
|PETKM
|6,45
|656.037.977
|% -1,83
|
|ODAS
|2,47
|168.573.984
|% -9,19
|
|GARAN
|6,99
|451.566.634
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,83
|111.748.178
|% -0,54
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1625
|8,1646
|% 0,71
|
|Euro
|9,8238
|9,8289
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,3142
|11,3710
|% 0,39
|
|Frank
|8,8413
|8,8945
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1650
|2,1759
|% 0,43
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,59
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|66,07
|66,07
|-0,50
|