***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2020 10:27
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KONYA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891339
BIST
11:431.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
11:437,7976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
11:439,4878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0409
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
11:43462,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,80
|Açılış
|: 462,11
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler11:41
|RYGYO
|6,71
|28.439.315
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.182.280
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.353.653
|% 9,85
|
|UMPAS
|0,85
|114.514
|% 8,97
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,45
|5.086.031
|% -7,48
|
|KENT
|449,00
|4.586.287
|% -6,26
|
|TSKB
|1,99
|824.548.388
|% -3,40
|
|GARAN
|9,15
|470.747.399
|% -0,54
|
|SISE
|6,97
|341.489.891
|% -0,29
|
|TKNSA
|16,35
|336.304.718
|% 1,36
|
|SELEC
|17,96
|298.935.276
|% 7,74
|
|TSKB
|1,99
|824.548.388
|% -3,40
|
|IHLAS
|1,20
|152.897.775
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,17
|231.623.646
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,33
|96.901.370
|% 0,76
|
|DOHOL
|2,65
|186.778.445
|% 0,00
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7934
|7,7979
|% 0,34
|
|Euro
|9,4798
|9,4858
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,4653
|10,5178
|% 0,40
|
|Frank
|8,7231
|8,7756
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0737
|2,0841
|% 0,37
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,02
|
|Altın Gr.
|462
|462
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,05
|
|B. Petrol
|49,63
|49,63
|0,92
|