***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2021 13:53
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946891
BIST
14:461.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:468,6636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:4610,2737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0192
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:46504,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,25
|Açılış
|: 504,43
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:46
|EDATA
|7,26
|18.997.910
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.042.554
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.148.775
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.090.663
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,14
|6.192.117
|% -6,54
|
|GARAN
|8,71
|1.004.051.830
|% 0,81
|
|THYAO
|14,06
|451.921.862
|% -0,42
|
|KOZAL
|111,70
|344.305.314
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,46
|325.396.514
|% 0,37
|
|EREGL
|18,29
|319.382.515
|% 0,38
|
|GARAN
|8,71
|1.004.051.830
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,24
|210.454.968
|% 0,45
|
|ODAS
|1,93
|133.701.072
|% 1,58
|
|PEKGY
|1,32
|88.928.106
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,46
|325.396.514
|% 0,37
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6620
|8,6636
|% -0,01
|
|Euro
|10,2655
|10,2737
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9802
|12,0402
|% 0,13
|
|Frank
|9,3601
|9,4165
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3056
|2,3172
|% 0,07
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|19,33
|
|Altın Gr.
|504
|504
|5,00
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|28,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|26,66
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,90
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,45
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,68
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|77,03
|77,03
|-0,13
|