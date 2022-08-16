***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:40
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055884
BIST
15:532.815
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -42,28
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
15:5317,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:5318,2425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0114
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:531.024,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,24
|Açılış
|: 1.024,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler15:53
|CMBTN
|264,30
|54.010.224
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|55.545.534
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|INTEM
|87,95
|11.038.387
|% 9,73
|
|AGHOL
|73,85
|351.169.291
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|175.651.123
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.894.176
|% -9,94
|
|BTCIM
|28,26
|16.088.805
|% -9,48
|
|ATEKS
|44,26
|23.265.284
|% -8,14
|
|THYAO
|63,45
|5.220.175.047
|% -0,24
|
|TUPRS
|294,50
|3.790.060.321
|% 2,43
|
|YKBNK
|5,34
|1.971.161.333
|% -2,55
|
|AKBNK
|10,07
|1.822.778.184
|% -1,47
|
|GARAN
|18,17
|1.566.712.105
|% -0,71
|
|YKBNK
|5,34
|1.971.161.333
|% -2,55
|
|TSKB
|3,70
|1.093.833.652
|% 5,41
|
|EKGYO
|3,40
|1.039.832.697
|% -3,41
|
|KARSN
|7,48
|1.564.294.125
|% 4,47
|
|ISCTR
|5,93
|1.078.718.896
|% -1,33
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9633
|17,9649
|% 0,04
|
|Euro
|18,2342
|18,2425
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,5599
|21,6680
|% -0,13
|
|Frank
|18,8171
|18,9305
|% -0,46
|
|Riyal
|4,7717
|4,7957
|% 0,05
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-5,02
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.956
|-8,00
|
|Tam
|6.887
|6.937
|-19,00
|
|Yarım
|3.356
|3.391
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,05
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,18
|
|B. Petrol
|95,12
|95,12
|0,02
|
Seans Raporu
15:53
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16:08NTGAZ
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