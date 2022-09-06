***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:19
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060450
BIST
14:033.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 26,50
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:0318,2310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
14:0318,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
14:031.003,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.003,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:01
|ICBCT
|8,72
|100.498.456
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.058.743
|% 9,95
|
|INVEO
|18,58
|235.103.967
|% 9,94
|
|HALKB
|10,85
|1.902.831.208
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|8.425.205
|% 9,93
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.449.418
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.776.727
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.186.482
|% -9,86
|
|DMSAS
|8,72
|29.417.782
|% -9,45
|
|YKBNK
|8,17
|7.490.808.333
|% 0,74
|
|EREGL
|32,30
|6.439.507.443
|% 4,26
|
|EKGYO
|4,56
|4.964.882.753
|% 4,11
|
|AKBNK
|14,96
|4.885.595.391
|% 5,43
|
|SISE
|25,90
|4.028.077.812
|% 0,62
|
|EKGYO
|4,56
|4.964.882.753
|% 4,11
|
|YKBNK
|8,17
|7.490.808.333
|% 0,74
|
|ISCTR
|10,25
|3.461.713.376
|% 6,33
|
|AKBNK
|14,96
|4.885.595.391
|% 5,43
|
|KRDMD
|13,86
|3.628.623.068
|% 7,61
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2119
|18,2398
|% 0,13
|
|Euro
|18,1128
|18,1220
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,0319
|21,1374
|% 0,50
|
|Frank
|18,5021
|18,6135
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8353
|4,8595
|% 0,07
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,69
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,23
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|1,00
|
|Tam
|6.765
|6.822
|10,00
|
|Yarım
|3.296
|3.335
|4,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,07
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|-2,93
|
Seans Raporu
14:01
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