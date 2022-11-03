***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2022 10:12
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076454
BIST
11:494.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 25,66
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.100
En Düşük
4.056
11:4918,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
11:4918,2369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0478
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1961
11:49973,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,05
|Açılış
|: 973,37
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
972,70
BIST En Aktif Hisseler11:47
|KAREL
|23,32
|122.007.774
|% 10,00
|
|SUMAS
|108,90
|248.837
|% 10,00
|
|ERCB
|93,75
|45.860.743
|% 9,97
|
|MIATK
|75,60
|122.723.067
|% 9,96
|
|KERVN
|0,86
|846.518
|% 8,86
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|CMBTN
|401,00
|34.187.554
|% -7,11
|
|HEDEF
|13,18
|15.882.828
|% -5,11
|
|IHLAS
|0,82
|53.430.332
|% -4,65
|
|THYAO
|103,70
|4.407.305.200
|% 2,88
|
|TUPRS
|406,90
|2.750.766.615
|% 3,01
|
|PETKM
|14,09
|1.454.284.048
|% 1,22
|
|ASELS
|35,34
|1.445.453.569
|% -1,51
|
|SASA
|132,10
|1.376.380.050
|% 4,51
|
|EKGYO
|4,52
|666.734.837
|% -0,44
|
|PETKM
|14,09
|1.454.284.048
|% 1,22
|
|YKBNK
|8,81
|837.402.632
|% -1,23
|
|ODAS
|8,54
|732.391.355
|% 0,95
|
|ISCTR
|9,00
|751.499.435
|% 0,33
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6183
|18,6213
|% 0,02
|
|Euro
|18,2181
|18,2286
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,9227
|21,0276
|% -1,09
|
|Frank
|18,3347
|18,4451
|% -0,84
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% -0,05
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-8,64
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-6,28
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.556
|6.615
|-62,00
|
|Yarım
|3.195
|3.234
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.616
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-1,35
|