***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2023 12:57
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129057
BIST
13:344.787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -24,83
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.840
En Düşük
4.753
13:3419,1390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0234
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
13:3420,7920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0619
|Açılış
|: 21,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
13:341.210,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.210,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler13:30
|EKSUN
|71,50
|3.069.281
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|21.585.495
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|17.726.743
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.695.146
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|58.975.615
|% 9,99
|
|ALFAS
|311,10
|730.803.386
|% -9,98
|
|ASTOR
|49,20
|3.204.387.265
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,20
|20.473.447
|% -9,97
|
|LIDFA
|6,03
|98.825.600
|% -9,87
|
|GOKNR
|20,06
|523.006.322
|% -9,80
|
|AKFYE
|20,48
|4.770.419.711
|% -9,38
|
|EREGL
|36,60
|3.429.646.961
|% 2,23
|
|ASTOR
|49,20
|3.204.387.265
|% -9,97
|
|THYAO
|118,90
|1.879.619.275
|% -0,42
|
|SISE
|42,14
|1.170.500.195
|% 0,33
|
|AKFYE
|20,48
|4.770.419.711
|% -9,38
|
|EKGYO
|6,26
|716.963.185
|% -1,73
|
|EREGL
|36,60
|3.429.646.961
|% 2,23
|
|ISCTR
|12,95
|1.059.318.362
|% -0,38
|
|KATMR
|1,29
|94.350.337
|% 0,78
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1327
|19,1395
|% 0,13
|
|Euro
|20,7831
|20,7910
|% 0,29
|
|Sterlin
|23,5515
|23,6696
|% 0,13
|
|Frank
|20,7701
|20,8952
|% 0,31
|
|Riyal
|5,0802
|5,1057
|% 0,09
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|-5,69
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|8.172
|8.296
|-4,00
|
|Tam
|8.196
|8.278
|-53,00
|
|Yarım
|4.018
|4.051
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.009
|2.025
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,71
|78,71
|0,57
|