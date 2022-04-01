***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2022Tescil Tarihi01.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su01.04.2022 / 10550AçıklamalarKonya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 31.03.2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2022 yılında bir yıl süre ile Bağımsız Denetçi olarak görev yapmak üzere İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015229BIST