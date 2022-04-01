***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2022 19:20
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
01.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2022 / 10550
Açıklamalar
Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 31.03.2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2022 yılında bir yıl süre ile Bağımsız Denetçi olarak görev yapmak üzere İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015229
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
18:0514,6941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0225
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
18:0516,2359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0141
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
18:05909,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,39
|Açılış
|: 909,34
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
|
|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
|
|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
|
|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
|
|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 6,06
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6819
|14,6922
|% 0,14
|
|Euro
|16,2179
|16,2342
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,2045
|19,3008
|% -0,09
|
|Frank
|15,8040
|15,8992
|% -0,18
|
|Riyal
|3,9037
|3,9233
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-12,31
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,14
|