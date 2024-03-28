***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.03.2024 21:32
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
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Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 28.03.2024 tarihli kararı ile Türk Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2024 yılında bir yıl süre ile Bağımsız Denetçi olarak görev yapmak üzere İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesine ve seçimin Genel Kurul onayına sunulmasına Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264010
BIST