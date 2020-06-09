***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.645.712 -2.645.712 -2.645.712Transferler659.588 34.334.122 -34.993.710Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 -4.327.725 6.903 -4.320.822Dönem Karı (Zararı)-4.327.725 -4.327.725 6.903 -4.320.822Kar Payları20 -60.000 -60.000Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 47.607.298 235.393.108 -4.327.725 343.245.555 48.729 343.294.284Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.638 46.240 349.626.878Transferler-977.214 1.588.702 -611.488Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-890.848 -890.848 -890.848 -7.302.152 -7.302.152 10.623 -7.291.529Dönem Karı (Zararı)-7.302.152 -7.302.152 10.623 -7.291.529Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-890.848 -890.848 -890.848 890.848Kar Payları20 -14.029 -14.029Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.363.914 -3.363.914 -3.363.914 46.630.084 239.991.186 -7.302.152 342.278.486 42.834 342.321.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.833.936 -4.686.390Dönem Karı (Zararı)-7.291.529 -4.320.822Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.551.301 11.415.915Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.064.257 12.282.286Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler97.336 104.639Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 97.336 104.639Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.567.926 2.975.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 496.474 127.708Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 0 -60.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 3.071.452 2.907.448Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.481.464 939.835Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -909.985 -582.738Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 820.516 839.605Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22.1, 22.2 -1.391.995 682.968Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.2 916.554 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler60.999 -3.566.822Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 60.999 -3.566.822Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -709.212 18.230Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -1.990.519 -1.337.409Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-974.576 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-974.576 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.591.192 -9.826.940Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler33.009.619 21.072.745Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.565.317 -670.738Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.393.317 -5.743.674Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.802.671 -25.661.926Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler865.618 537.831İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.128.082 638.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.549.248 -1.271.428Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.421.166 1.910.250Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.850.964 -2.731.847Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -228.605 -59.223Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler16,17 -630.447Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -157.976 -1.895.320YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-879.593 -21.805.793Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri974.576 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri974.576 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.775.485 -22.436.062Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13, 15 -2.775.485 -22.436.062Alınan Faiz921.316 630.269FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.352.832 10.690.377Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri475.284 116.723.880Kredilerden Nakit Girişleri5.1 475.284 116.723.880Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-475.284 -102.898.545Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.1 -475.284 -102.898.545Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.2 -1.320.615 -2.645.712Ödenen Faiz-32.217 -489.246YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.601.511 -15.801.806NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.601.511 -15.801.806DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 65.631.586 61.264.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 78.233.097 45.463.132Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 78.246.905 65.656.725Ticari Alacaklar8.1 57.490.730 88.772.984İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 566.062İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar57.490.730 88.206.922Diğer Alacaklar9.1 1.006.748 904.422Türev Araçlar6 0 60.999Stoklar11 73.968.123 61.574.806Peşin Ödenmiş Giderler10 3.909.767 711.559Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 37.322 195.207Diğer Dönen Varlıklar18.1 2.601.481 748.401ARA TOPLAM217.261.076 218.625.103TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR217.261.076 218.625.103DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9.1 3.840.185 2.377.197Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 14.793.998 14.084.786Maddi Duran Varlıklar13 180.198.716 181.651.250Kullanım Hakkı Varlıkları14 11.770.233 12.069.514Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.932.143 2.074.634Peşin Ödenmiş Giderler10 646.879 148.919Ertelenmiş Vergi Varlığı19 1.526.042 1.063.383TOPLAM DURAN VARLIKLAR214.708.196 213.469.683TOPLAM VARLIKLAR431.969.272 432.094.786KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.738.004 5.731.944İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.738.004 5.731.944Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 3.738.004 5.731.944Ticari Borçlar8.2 44.222.629 42.277.698İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 8.988.746 5.277.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar35.233.883 36.999.787Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.521.513 2.217.037Diğer Borçlar9.2 2.333.275 1.467.657Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.407.783 3.986.614Kısa Vadeli Karşılıklar7.916.539 5.317.359Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 158.175 630.447Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 7.758.364 4.686.912ARA TOPLAM67.139.743 60.998.309TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.139.743 60.998.309UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.843.786 7.392.301İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.843.786 7.392.301Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 9.843.786 7.392.301Uzun Vadeli Karşılıklar12.664.423 12.233.573Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 12.664.423 12.233.573Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 1.843.721TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.508.209 21.469.595TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER89.647.952 82.467.904ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar342.278.486 349.580.642Ödenmiş Sermaye20 4.873.440 4.873.440Sermaye Düzeltme Farkları20 61.484.151 61.484.151Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-71.220 -71.220Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.911 36.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.363.914 -2.473.062Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.363.914 -2.473.062Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.363.914 -2.473.062Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.630.084 47.607.298Yasal Yedekler42.786.127 43.763.341Diğer Kısıtlanmış Yedekler3.843.957 3.843.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 239.991.186 237.511.636Net Dönem Karı veya Zararı-7.302.152 611.488Kontrol Gücü Olmayan Paylar42.834 46.240TOPLAM ÖZKAYNAKLAR342.321.320 349.626.882TOPLAM KAYNAKLAR431.969.272 432.094.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 47.874.106 54.907.812Satışların Maliyeti21 -51.458.142 -52.994.067TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-3.584.036 1.913.745BRÜT KAR (ZARAR)-3.584.036 1.913.745Genel Yönetim Giderleri-8.922.538 -8.010.982Pazarlama Giderleri-1.437.291 -1.079.946Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.1 2.733.453 443.284Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22.2 -331.264 -1.046.734ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-11.541.676 -7.780.633Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 974.576 10.750Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 709.212 -18.230FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-9.857.888 -7.788.113Finansman Gelirleri24 4.036.267 6.937.152Finansman Giderleri25 -3.460.427 -4.807.270SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.282.048 -5.658.231Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.990.519 1.337.409Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -315.861 -192.231Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 2.306.380 1.529.640SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.291.529 -4.320.822DÖNEM KARI (ZARARI)-7.291.529 -4.320.822Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.623 6.903Ana Ortaklık Payları-7.302.152 -4.327.725Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.291.529 -4.320.822Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.623 6.903Ana Ortaklık Payları-7.302.152 -4.327.725http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850176BIST