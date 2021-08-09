***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.638 46.240 349.626.878Transferler-977.214 1.588.702 -611.488Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 -6.860.453 -6.860.453 12.912 -6.847.541Dönem Karı (Zararı)-6.860.453 -6.860.453 12.912 -6.847.541Kar Payları20 -14.029 -14.029Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 46.630.084 239.100.338 -6.860.453 342.720.185 45.123 342.765.308Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436Transferler18.241.984 -18.241.984Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.539.810 -3.539.810 7.045 -3.532.765Dönem Karı (Zararı)-3.539.810 -3.539.810 7.045 -3.532.765Kar Payları20 -5.660 -5.660Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 257.342.322 -3.539.810 363.973.990 58.021 364.032.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.936.144 18.335.064Dönem Karı (Zararı)-3.532.765 -6.847.540Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.817.442 10.980.482Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 11.562.788 10.140.881Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler92.700 193.971Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 92.700 193.971Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.844.225 4.552.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.341.139 982.846Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 48.000 15.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 4.455.086 3.555.077Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler367.466 -1.472.456Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -1.805.134 -1.741.899Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 2.172.600 1.661.438Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23.1 0 -1.391.995Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.2 1.581.041 1.667.773Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.369.175 60.999Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6.1 -1.369.175 60.999Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 160.841 -1.197.011Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -443.630 -1.992.022Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-978.814 -974.576Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -978.814 -974.576İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.342.631 16.298.299Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-51.325.570 -9.554.555Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.636.879 -1.262.222Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.849.113 2.940.791Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.598.413 20.280.947Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.516.406 2.256.629İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.386.924 1.636.709Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.904.891 -1.884.375Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24.482.033 3.521.084Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.942.046 20.431.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.275.039 -835.122Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -1.392.808 -352.654Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.210.343 -908.401YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.269.852 -2.889.471Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri978.814 974.576Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri24 978.814 974.576Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.047.483 -5.526.142Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,15 -19.047.483 -5.526.142Alınan Faiz1.798.817 1.662.095FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.027.224 -2.767.692Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 475.284Kredilerden Nakit Girişleri5 0 475.284Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -475.284Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 0 -475.284Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -5.937.420 -2.767.692Ödenen Temettüler20 -5.660 0Ödenen Faiz-84.144 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.233.220 12.677.901NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.233.220 12.677.901DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 77.109.809 65.631.586DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 51.876.589 78.309.487Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 51.933.995 77.160.900Ticari Alacaklar8.1 177.953.492 126.724.385İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 50.753İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar177.953.492 126.673.632Diğer Alacaklar9.1 1.510.292 460.645Türev Araçlar6 317.395 0Stoklar11 67.579.159 52.730.046Peşin Ödenmiş Giderler10 4.195.435 5.188.750Diğer Dönen Varlıklar18 2.209.186 1.767.911ARA TOPLAM305.698.954 264.032.637TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR305.698.954 264.032.637DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9.1 5.736.983 5.149.750Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 16.095.470 16.256.311Maddi Duran Varlıklar13 195.955.427 184.905.564Kullanım Hakkı Varlıkları14 11.959.276 14.984.944Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.999.114 1.839.528Peşin Ödenmiş Giderler10 2.778.367 4.131.218Ertelenmiş Vergi Varlığı19 2.735.533 624.540TOPLAM DURAN VARLIKLAR237.260.170 227.891.855TOPLAM VARLIKLAR542.959.124 491.924.492KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.844.627 10.341.949İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.844.627 10.341.949Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 12.844.627 10.341.949Ticari Borçlar8.2 105.922.937 71.611.849İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 20.015.714 5.150.466İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar85.907.223 66.461.383Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.438.883 2.151.558Diğer Borçlar9.2 2.173.333 4.689.739Türev Araçlar0 1.051.780Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 29.203.998 4.721.965Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.142.111 867.554Kısa Vadeli Karşılıklar5.317.162 5.286.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 616.117 874.600Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.701.045 4.412.068ARA TOPLAM159.043.051 100.723.062TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER159.043.051 100.723.062UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.458.996 8.265.630İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.458.996 8.265.630Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 3.458.996 8.265.630Uzun Vadeli Karşılıklar16.425.066 15.365.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 16.425.066 15.365.364TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.884.062 23.630.994TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER178.927.113 124.354.056ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar363.973.990 367.513.800Ödenmiş Sermaye20 4.873.440 4.873.440Sermaye Düzeltme Farkları20 61.484.151 61.484.151Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-71.220 -71.220Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.911 36.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.781.888 -2.781.888Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.781.888 -2.781.888Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.781.888 -2.781.888Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.630.084 46.630.084Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış KazancıYasal Yedekler42.786.127 42.786.127Diğer Kısıtlanmış Yedekler3.843.957 3.843.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 257.342.322 239.100.338Net Dönem Karı veya Zararı-3.539.810 18.241.984Kontrol Gücü Olmayan Paylar58.021 56.636TOPLAM ÖZKAYNAKLAR364.032.011 367.570.436TOPLAM KAYNAKLAR542.959.124 491.924.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 260.919.797 144.649.354 164.508.815 96.775.248Satışların Maliyeti21, 22 -246.448.370 -139.876.431 -156.072.258 -88.418.289TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.471.427 4.772.923 8.436.557 8.356.959BRÜT KAR (ZARAR)14.471.427 4.772.923 8.436.557 8.356.959Genel Yönetim Giderleri22 -21.062.519 -17.112.709 -11.681.797 -8.190.171Pazarlama Giderleri22 -3.340.065 -3.458.348 -1.797.081 -2.021.057Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 4.352.035 4.573.700 3.326.552 1.840.247Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -5.485.774 -1.067.117 -1.572.594 -735.853ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-11.064.896 -12.291.551 -3.288.363 -749.875Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.745.156 1.138.520 1.711.061 163.944Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -160.841 1.197.012 -435.662 487.800FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-9.480.581 -9.956.019 -2.012.964 -98.131Finansman Gelirleri25 11.620.717 8.025.782 3.652.778 3.989.515Finansman Giderleri26 -6.116.531 -6.909.325 -2.814.782 -3.448.898SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.976.395 -8.839.562 -1.174.968 442.486Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri443.630 1.992.022 -94.201 1.503Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -1.667.365 -537.669 -962.073 -221.808Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 2.110.995 2.529.691 867.872 223.311SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.532.765 -6.847.540 -1.269.169 443.989DÖNEM KARI (ZARARI)-3.532.765 -6.847.540 -1.269.169 443.989Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.045 12.913 2.759 2.290Ana Ortaklık Payları-3.539.810 -6.860.453 -1.271.928 441.699Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.532.765 -6.847.540 -1.269.169 443.989Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.045 12.913 2.759 2.290Ana Ortaklık Payları-3.539.810 -6.860.453 -1.271.928 441.699http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956390BIST