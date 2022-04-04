***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
04.04.2022 20:18
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması"na ilişkin 9'uncu maddesi kapsamında yerel gazetede çıkan haberler ve yatırımcılarımızdan gelen sorulara istinaden yapılmaktadır. Bikiltaş Enerji Petrol Madencilik İnşaat Anonim Şirketi'nin ("Bikiltaş") Şirketimiz tarafından devralınmasına yönelik haber ve söylentiler doğru değildir. Bikiltaş paylarının ana ortağımız Parficim Participations Financieres et Immobilieres tarafından devralınmasına ilişkin KAP'ta açıklama yapılmıştır. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015696
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 59,72
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.311
En Düşük
2.264
18:0514,6998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0163
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
18:0516,1458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0721
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1075
18:05912,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,57
|Açılış
|: 912,62
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|88,00
|202.182.000
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.872.788
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.877.808
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|37.471.115
|% 9,97
|
|AYGAZ
|30,26
|123.816.036
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,14
|616.968
|% -6,20
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|DOBUR
|60,00
|3.571.649
|% -4,76
|
|TURGG
|208,20
|85.106.126
|% -4,54
|
|PAPIL
|19,82
|23.799.905
|% -4,44
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|THYAO
|33,46
|3.288.949.923
|% 2,07
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 1,60
|
|SISE
|16,27
|2.718.699.125
|% 5,86
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.821.515.187
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|YKBNK
|4,21
|1.450.431.489
|% 2,43
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6887
|14,6998
|% 0,11
|
|Euro
|16,0980
|16,1458
|% -0,44
|
|Sterlin
|19,1969
|19,2932
|% -0,00
|
|Frank
|15,7963
|15,8915
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9054
|3,9249
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|4,98
|
|Altın Gr.
|911
|911
|2,15
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,51
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, KOZAL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 84 artarak (% 2.46 ) 2, 074
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAPGM, IPEKE, ULUSE, LIDER, ULKER, AYGAZ, GEREL, ARMDA, ACSEL
-
17:59
KENT, GUBRF, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MGROS, DZGYO, ISYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında