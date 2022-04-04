***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması"na ilişkin 9'uncu maddesi kapsamında yerel gazetede çıkan haberler ve yatırımcılarımızdan gelen sorulara istinaden yapılmaktadır. Bikiltaş Enerji Petrol Madencilik İnşaat Anonim Şirketi'nin ("Bikiltaş") Şirketimiz tarafından devralınmasına yönelik haber ve söylentiler doğru değildir. Bikiltaş paylarının ana ortağımız Parficim Participations Financieres et Immobilieres tarafından devralınmasına ilişkin KAP'ta açıklama yapılmıştır. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015696BIST