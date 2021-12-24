***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2021 10:51
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mevcut Grup Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2021 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, üyesi bulunduğumuz ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakarelerinin ilk toplantısı 22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10:30'da gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985961
BIST
13:361.836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 30,49
|Açılış
|: 1.821
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|Önceki Kapanış
|: 1.805
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1.849
En Düşük
1.809
13:3611,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 5,04%
|| 0,5688
|Açılış
|: 11,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
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12,1414
En Düşük
11,1232
13:3613,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 5,01%
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|Açılış
|: 13,2500
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|Önceki Kapanış
|: 12,8000
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14,3840
En Düşük
12,4991
13:36684,16
En Yüksek
|Değişim
|: 4,19%
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|Açılış
|: 684,16
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|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
705,64
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler13:36
|NIBAS
|11,96
|36.722.157
|% 9,93
|
|ISKPL
|4,90
|10.159.299
|% 9,87
|
|TETMT
|415,00
|13.719.971
|% 9,44
|
|GSDDE
|3,43
|17.156.143
|% 8,54
|
|BRLSM
|8,59
|17.001.937
|% 8,19
|
|PRKAB
|40,44
|11.552.697
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|667.224
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|14.756.670
|% -9,87
|
|EMNIS
|16,70
|91.635
|% -7,12
|
|RODRG
|19,60
|4.544.113
|% -7,11
|
|SISE
|13,40
|1.315.103.322
|% 3,96
|
|EREGL
|26,88
|1.221.576.942
|% 1,90
|
|THYAO
|20,14
|1.159.983.133
|% 4,84
|
|GARAN
|11,69
|865.108.636
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,16
|766.875.260
|% 2,81
|
|YKBNK
|3,54
|382.822.252
|% -1,12
|
|SISE
|13,40
|1.315.103.322
|% 3,96
|
|KRDMD
|9,16
|766.875.260
|% 2,81
|
|GARAN
|11,69
|865.108.636
|% -0,43
|
|DOHOL
|2,76
|178.891.357
|% 1,47
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-4,94
|
|Altın Gr.
|685
|685
|28,46
|
|Cumhuriyet
|4.519
|4.588
|141,00
|
|Tam
|4.509
|4.639
|150,83
|
|Yarım
|2.179
|2.244
|72,96
|
|Çeyrek
|1.093
|1.122
|36,48
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,68
|8,70
|0,39
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|