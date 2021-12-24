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***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.12.2021 10:51
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Mevcut Grup Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2021 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, üyesi bulunduğumuz ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakarelerinin ilk toplantısı 22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10:30'da gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985961


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