***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2022 10:34
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.01.2022 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulan üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanmış ve yürürlükte olan 01.01.2022-31.12.2023 dönemini kapsayan "Toplu İş Sözleşmesi" nin "Ücret Zammı" başlıklı 43. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara sözleşmenin 1. yılında uygulanan ücret zammına ilave olarak, sadece 01.07.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında ve bir defaya mahsus olarak geçerli olmak üzere, çalışanların 30 Haziran 2022 tarihinde aldıkları ücrete %45 oranında zam yapılması konusunda protokol imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047950
BIST
13:362.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,47
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
13:3617,8983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0403
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9064
En Düşük
17,8322
13:3618,1901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1001
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1974
En Düşük
18,0653
13:36991,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,14
|Açılış
|: 991,12
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler13:36
|EMNIS
|36,32
|1.355.521
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.769.032
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|55.732.557
|% 9,97
|
|PSGYO
|2,87
|142.536.641
|% 9,96
|
|DOBUR
|63,50
|15.329.180
|% 9,96
|
|UFUK
|77,10
|2.414.872
|% -7,11
|
|PEGYO
|2,43
|36.838.175
|% -4,71
|
|DESPC
|11,24
|7.276.121
|% -3,77
|
|KORDS
|46,14
|108.416.974
|% -3,75
|
|MTRKS
|62,80
|4.204.797
|% -3,68
|
|THYAO
|49,48
|2.016.766.615
|% 0,98
|
|EKGYO
|3,21
|792.915.460
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,76
|789.737.292
|% 0,21
|
|SISE
|21,16
|549.194.032
|% 0,57
|
|EREGL
|27,32
|483.535.307
|% -0,94
|
|EKGYO
|3,21
|792.915.460
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,58
|284.810.387
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,76
|789.737.292
|% 0,21
|
|TSKB
|2,60
|294.248.205
|% 4,00
|
|ADESE
|0,85
|95.204.404
|% 6,25
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8914
|17,8983
|% 0,23
|
|Euro
|18,1731
|18,1901
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,5221
|21,6301
|% 0,49
|
|Frank
|18,5432
|18,6549
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7497
|4,7736
|% 0,26
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|4,98
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.749
|23,00
|
|Tam
|6.678
|6.729
|16,00
|
|Yarım
|3.254
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,30
|