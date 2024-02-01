***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2024 09:25
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında, 19 Aralık 2023 tarihinde başlanan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 31 Ocak 2024 tarihi itibariyle anlaşmayla sonuçlanmıştır. 01.01.2024 – 31.12.2025 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca - Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2023 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %60 oranında, - Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2025 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2024 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE+3 oranında zam yapılacaktır. - Ek olarak, toplu iş sözleşmesi döneminde yıl içerisinde asgari ücrette ilave bir artış yapılması halinde, kapsamdaki işçilerin ücretlerine, asgari ücrette meydana gelen artış miktarı (TL) tutarında seyyanen zam yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245945
BIST
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11:168.627
En Düşük
|Değişim
|: 1,53%
|| 130,11
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.638
11:1630,3705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0268
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
11:1632,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0062
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7768
11:161.992,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.992,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
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2.000,89
En Düşük
1.983,32
BIST En Aktif Hisseler11:16
|METUR
|8,09
|8.703.265
|% 32,41
|
|BURVA
|139,70
|35.041.992
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,40
|148.062.908
|% 9,98
|
|AVHOL
|38,78
|75.066.049
|% 9,98
|
|SNPAM
|102,00
|7.144.386
|% 9,97
|
|SELGD
|36,90
|2.254.738
|% -10,00
|
|KBORU
|136,00
|28.470.920
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|1.820.817
|% -9,99
|
|SODSN
|85,80
|176.147
|% -5,30
|
|ISFIN
|12,00
|110.596.278
|% -4,61
|
|THYAO
|274,50
|2.708.554.391
|% 0,64
|
|BINHO
|580,00
|1.520.333.460
|% 8,41
|
|EKGYO
|10,44
|1.464.479.494
|% 3,88
|
|TUPRS
|153,10
|1.236.947.561
|% 2,07
|
|KCHOL
|166,70
|1.201.444.533
|% 3,73
|
|EKGYO
|10,44
|1.464.479.494
|% 3,88
|
|AKFGY
|2,08
|93.347.944
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,00
|866.439.426
|% 0,73
|
|ZOREN
|4,70
|166.638.548
|% 0,86
|
|ADESE
|2,36
|79.541.900
|% 0,85
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3651
|30,3705
|% 0,09
|
|Euro
|32,8096
|32,8297
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,2950
|38,4870
|% -0,10
|
|Frank
|34,9893
|35,2001
|% -0,09
|
|Riyal
|8,0733
|8,1137
|% 0,05
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,77
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|915,47
|916,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,32
|974,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,19
|80,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,80
|2.041,14
|% 0,66
|