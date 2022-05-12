***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 16:41
***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KORDS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029815
BIST
16:372.372
En Yüksek
|Değişim
|: -3,33%
|| -81,77
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
16:3715,4003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0984
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:3716,1173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0167
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:37914,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,54
|Açılış
|: 914,17
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:35
|IHAAS
|23,98
|6.094.622
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.911.618
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.241.737
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.422.898
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|813.529
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.749.577
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.213.221
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,32
|3.953.142.671
|% -2,09
|
|SISE
|19,45
|2.937.901.722
|% -2,56
|
|KRDMD
|15,66
|2.245.194.151
|% -6,06
|
|SAHOL
|19,03
|1.898.413.223
|% -5,61
|
|EREGL
|32,36
|1.704.645.420
|% -5,21
|
|EKGYO
|2,64
|987.523.634
|% -4,00
|
|YKBNK
|4,59
|1.155.755.657
|% -2,34
|
|DOHOL
|3,60
|639.513.012
|% -1,37
|
|SISE
|19,45
|2.937.901.722
|% -2,56
|
|KRDMD
|15,66
|2.245.194.151
|% -6,06
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3824
|15,3920
|% 0,59
|
|Euro
|16,0678
|16,1086
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,7487
|18,8427
|% 0,32
|
|Frank
|15,3495
|15,4420
|% 0,10
|
|Riyal
|4,0920
|4,1125
|% 0,60
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-7,24
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,34
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.225
|-38,00
|
|Tam
|6.096
|6.253
|-39,00
|
|Yarım
|2.946
|3.025
|-18,87
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|-9,43
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,07
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,47
|-0,16
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,73
|
Seans Raporu
16:35
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16:49ARSAN
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16:48OZKGY
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16:47XU100
Endeks 2, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 96 altında . İşlem hacmi 34, 032.00 milyon TL de
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16:46ERCB
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 37.14 lira fiyatla işlem gören hissede 542, 999 adet işlem