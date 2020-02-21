***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.02.2020 08:03
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2020 tarih, 2020/4 nolu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komitenin 20 Şubat 2020 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Şirketin 2020 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Kule:3 Kat:2-9 Levent 34330 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820673
BIST
18:05115.642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
0
En Düşük
0
18:056,1111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1113
En Düşük
6,0869
18:056,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5982
En Düşük
6,5655
18:05320,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,43
|Açılış
|: 320,07
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
320,16
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|ARCLK
|19,61
|98.687.070
|% 0,00
|
|BRKO
|0,36
|1.040.682
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,65
|68.649.776
|% 0,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% 0,00
|
|TMSN
|6,57
|33.710.085
|% 0,00
|
|ARCLK
|19,61
|98.687.070
|% 0,00
|
|BRKO
|0,36
|1.040.682
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,65
|68.649.776
|% 0,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% 0,00
|
|TMSN
|6,57
|33.710.085
|% 0,00
|
|ASELS
|28,36
|1.885.537.646
|% 0,00
|
|THYAO
|14,37
|1.743.845.326
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% 0,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,23
|418.522.703
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,53
|416.748.694
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% 0,00
|
|ODAS
|2,05
|476.653.800
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8538
|7,8932
|% 0,23
|
|Frank
|6,1900
|6,2273
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6240
|1,6322
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.631
|1.632
|11,92
|
|Altın Gr.
|320
|320
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,57
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,72
|58,72
|-0,59
|