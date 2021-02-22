***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 4.536.336.439 5.137.361.394Satışların Maliyeti20 -3.733.211.464 -4.150.352.186TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)803.124.975 987.009.208BRÜT KAR (ZARAR)803.124.975 987.009.208Genel Yönetim Giderleri21 -279.055.195 -230.916.809Pazarlama Giderleri21 -210.377.462 -204.013.603Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -24.449.577 -10.914.880Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 174.053.959 148.084.605Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -79.423.497 -74.991.846ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)383.873.203 614.256.675Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 19.282.650 13.557.211Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -531.715 -489.227FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)402.624.138 627.324.659Finansman Gelirleri24 130.146.531 5.720.757Finansman Giderleri24 -352.840.625 -168.704.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)179.930.044 464.341.131Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.427.057 -85.701.146Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -7.956.412 -54.355.565Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -14.470.645 -31.345.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)157.502.987 378.639.985DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31 -7.108.996 -152.057DÖNEM KARI (ZARARI)150.393.991 378.487.928Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.576.607 38.732.857Ana Ortaklık Payları152.970.598 339.755.071Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) 8,05000000 17,47000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) -0,19000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) 7,86000000 17,47000000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI902.162.580 705.528.225Dönem Karı (Zararı)150.393.991 378.487.928Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)157.502.987 378.639.985Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.108.996 -152.057Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler822.770.036 646.220.024Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12, 13 284.684.540 206.195.077Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.779.089 3.636.808Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 961.531 218.791Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 4.817.558 3.418.017Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.091.428 31.327.928Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 24.091.428 31.327.928Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler149.780.959 120.898.686Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -13.933.897 -4.841.201Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 160.048.641 122.747.643Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -2.167.761 -826.653Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 5.833.976 3.818.897Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler279.856.925 197.326.661Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler49.082.421 1.082.165Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -4.364.502 -8.278.336Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 53.446.923 9.360.501Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 22.427.057 85.701.146Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-452.536 51.553Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-452.536 51.553Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.520.153İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-42.136.072 -253.539.877Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-129.182.126 -105.515.255Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.807.232 -20.317.463Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.639.296 -169.532.862Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.458.786 -33.238.859Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.684.469 31.705.794Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-9.703.501 -273.174Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.086.816 13.551.402Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.269.886 454.288İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.172.866 29.626.252Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14.277.989 42.156.827Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)33.894.877 -12.530.575Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları931.027.955 771.168.075Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -7.270.441 -7.866.496Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.236.279 -63.488.947Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-13.358.655 5.715.593YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-208.072.628 -1.161.832.355İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-998.945.743Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19.089.077 19.672.609Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19.089.077 19.672.609Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-241.095.602 -187.400.422Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12 -241.095.602 -187.400.422Alınan Faiz23 13.933.897 4.841.201FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.008.843.496 1.055.139.044Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.423.072.698 1.997.655.918Kredilerden Nakit Girişleri6 1.423.072.698 1.997.655.918Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.118.318.275 -728.856.345Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.118.318.275 -728.856.345Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -17.313.543 -4.056.349Ödenen Temettüler19 -48.632.269 -68.085.177Ödenen Faiz-161.575.478 -94.721.257Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-25.981.681 -46.797.746Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-60.094.948YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-314.753.544 598.834.914Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi35.009.753NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-279.743.791 598.834.914DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 729.636.576 130.801.662DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 449.892.785 729.636.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 449.892.785 729.636.576Finansal Yatırımlar94 76Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar94 76Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar7 1.091.112.135 969.210.914İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 64.199.658 77.461.866İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.026.912.477 891.749.048Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8 24.917.348 25.785.710İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.917.348 25.785.710Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev Araçlar30 80.336 8.146.818Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar80.336 8.146.818Stoklar9 1.225.312.596 1.231.050.823Peşin Ödenmiş Giderler10 47.869.885 41.551.462İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler47.869.885 41.551.462Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 4.592.257 4.312.390Diğer Dönen Varlıklar18 42.843.890 58.207.881İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar42.843.890 58.207.881ARA TOPLAM2.886.621.326 3.067.902.650Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 2.925.808 7.347.731TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.889.547.134 3.075.250.381DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 644.844 585.981Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar644.844 585.981Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8 26.983.471 41.441.509İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.983.471 41.441.509Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 175.005.149 138.171.192Maddi Duran Varlıklar11 2.471.989.980 2.174.297.121Kullanım Hakkı Varlıkları13 95.889.622 83.802.346Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.794.796.193 1.531.484.773Şerefiye15 923.388.013 798.034.611Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 871.408.180 733.450.162Peşin Ödenmiş Giderler10 5.156.261 9.051.777İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.156.261 9.051.777Ertelenmiş Vergi Varlığı25 72.477.097 44.284.637Diğer Duran Varlıklar18 72.188.816 72.254.616İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar72.188.816 72.254.616TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.715.131.433 4.095.373.952TOPLAM VARLIKLAR7.604.678.567 7.170.624.333KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.213.577.751 1.708.934.324Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 462.887.549 96.925.852Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar7 664.286.332 620.387.291İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 21.015.047 12.103.105İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar643.271.285 608.284.186Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 14.944.441 10.539.421Diğer Borçlar8 36.756.822 42.283.219İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.756.822 42.283.219Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev Araçlar30 7.788.431 14.828.992Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar7.788.431 14.828.992Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 15.910.941 9.641.055İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.910.941 9.641.055Dönem Karı Vergi YükümlülüğüKısa Vadeli Karşılıklar30.819.162 48.940.287Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 30.819.162 48.940.287Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 85.088.738 53.708.642İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler85.088.738 53.708.642ARA TOPLAM2.532.060.167 2.606.189.083Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler4.026.883 3.116.609TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.536.087.050 2.609.305.692UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.302.794.284 1.308.249.398Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar8 8.529.941 14.244.118Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar115.952.470 92.604.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 106.972.412 86.116.601Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar8.980.058 6.487.512Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 319.250.750 292.981.127Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 43.941.705 33.681.278İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler43.941.705 33.681.278TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.790.469.150 1.741.760.034TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.326.556.200 4.351.065.726ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.581.125.002 2.246.916.091Ödenmiş Sermaye19 194.529.076 194.529.076Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 62.052.856 62.052.856Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu19 -32.956.277 -25.260.958Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 35.051.577 36.119.595Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)35.051.577 36.119.595Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.975.520 -3.907.502Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.027.097 40.027.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)980.651.525 742.017.606Yabancı Para Çevrim Farkları19 985.850.071 742.290.484Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.928.395 -2.727Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)19 -4.928.395 -2.727Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)19 -270.151 -270.151Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 171.866.392 122.445.409Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 1.016.959.255 775.257.436Net Dönem Karı veya Zararı152.970.598 339.755.071Kontrol Gücü Olmayan Paylar696.997.365 572.642.516TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.278.122.367 2.819.558.607TOPLAM KAYNAKLAR7.604.678.567 7.170.624.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968Transferler52.690.746 239.766.962 -292.457.708Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.025.773 166.186.139 452.250 339.755.071 505.367.687 115.420.833 620.784.859Kar Payları-68.085.177 -68.085.177 -46.797.746 -114.879.262Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-25.260.958 -25.260.958 -25.260.958Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 742.290.484 -2.727 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 742.290.484 -2.727 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607Transferler49.420.983 290.334.088 -339.755.071Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.068.018 243.559.587 -4.925.668 152.970.598 390.536.499 150.336.530 540.873.029Kar Payları-48.632.269 -48.632.269 -25.981.681 -74.613.950Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-7.695.319 -7.695.319 -7.695.319Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -32.956.277 -4.975.520 40.027.097 985.850.071 -4.928.395 -270.151 171.866.392 1.016.959.255 152.970.598 2.581.125.002 696.997.365 3.278.122.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)150.393.991 378.487.928DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar725.162 -1.025.773Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 877.853 -1.367.698Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-152.691 341.925Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-152.691 341.925Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar389.753.876 243.326.365Yabancı Para Çevrim Farkları394.679.544 242.874.115Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)394.679.544 242.874.115Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.409.598 579.807Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.409.598 579.807Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.483.930 -127.557Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 1.483.930 -127.557DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)390.479.038 242.300.592TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)540.873.029 620.788.520Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar150.336.530 115.420.833Ana Ortaklık Payları390.536.499 505.367.687http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911277BIST