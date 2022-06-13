***KORTS* *QNBFF* *EKTVK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***KORTS******QNBFF******EKTVK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler EKTVK, KORTS, QNBFF, VAKBNMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/06/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62232 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/06/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62232 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS82214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF62216 FİNANSMAN BONOSU 13/06/2022 İtfaSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/06/2022 Taksitli İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRSVKFB92719 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 13/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036981BIST