***KORTS* *SKBNK* *PBTR* *ISMEN* *GLBMD* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı









***KORTS******SKBNK******PBTR******ISMEN******GLBMD******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GLBMD, ISMEN, KORTS, PBTR, SKBNK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüGLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMKE2212 FİNANSMAN BONOSU 17/10/2022 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDE2238 FİNANSMAN BONOSU 17/10/2022 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT72317 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2225 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2225 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2233 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2233 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2213 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2213 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2221 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2221 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2239 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2239 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62327 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072526BIST