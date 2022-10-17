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***KORTS* *SKBNK* *PBTR* *ISMEN* *GLBMD* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı

17.10.2022 17:19
***KORTS* *SKBNK* *PBTR* *ISMEN* *GLBMD* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fo


***KORTS******SKBNK******PBTR******ISMEN******GLBMD******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GLBMD, ISMEN, KORTS, PBTR, SKBNK, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMKE2212 FİNANSMAN BONOSU 17/10/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDE2238 FİNANSMAN BONOSU 17/10/2022 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT72317 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2225 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2225 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2233 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2233 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2213 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2213 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2221 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2221 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2239 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2239 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 17/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62327 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072526


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