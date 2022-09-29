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***KORTS* *ZORLF* *KNTFA* *MBFTR* *HALKF* *SMRFA* *DNFIN* *QNBFL* *ZOREN* *ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

29.09.2022 17:40
***KORTS* *ZORLF* *KNTFA* *MBFTR* *HALKF* *SMRFA* *DNFIN* *QNBFL* *ZOREN* *ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçla


***KORTS******ZORLF******KNTFA******MBFTR******HALKF******SMRFA******DNFIN******QNBFL******ZOREN******ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ZORLF, KNTFA, HALKF, ZOREN, KORTS, QNBFL, MBFTR, DNFIN, SMRFA, ALJF]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORF22316 25.000.000 28.09.2022 15.02.2023 03.10.2022
- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF12317 30.000.000 29.09.2022 03.01.2023 03.10.2022
- Halk Finansal Kiralama A.Ş. HALKF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHLFKA2214 188.000.000 29.09.2022 28.12.2022 03.10.2022
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN32319 62.010.000 29.09.2022 16.03.2023 03.10.2022
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORNE2312 51.030.000 29.09.2022 26.10.2023 03.10.2022
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORTK2331 44.750.000 29.09.2022 30.11.2023 03.10.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR12333 172.000.000 29.09.2022 11.01.2023 03.10.2022
- Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. MBFTR Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSMCBFE2319 350.000.000 29.09.2022 06.10.2023 03.10.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK12311 100.000.000 28.09.2022 06.01.2023 03.10.2022
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMFA2242 21.000.000 29.09.2022 30.12.2022 03.10.2022
- Alj Finansman A.Ş. ALJF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALJF32311 70.000.000 29.09.2022 30.03.2023 03.10.2022


İlgili Şirketler [ZORLF, KNTFA, HALKF, ZOREN, KORTS, QNBFL, MBFTR, DNFIN, SMRFA, ALJF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066166


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Altın Gr. 984 984 -3,13  
Cumhuriyet 6.580 6.680 -52,00  
Tam 6.613 6.698 -83,00  
Yarım 3.217 3.274 -41,00  
Çeyrek 1.614 1.638 -19,00  
Gümüş.Ons 18,74 18,77 -0,14  
Gümüş Gr. 11,12 11,14 -0,11  
B. Petrol 87,85 87,85 -0,20  
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