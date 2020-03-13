***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 11:11
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828226
BIST
11:1095.885
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 2.245,88
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:106,2937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0236
|Açılış
|: 6,2870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:107,0414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0315
|Açılış
|: 7,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:10321,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,13
|Açılış
|: 321,49
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|ENKAI
|6,00
|1.025.658
|% 9,09
|
|CLEBI
|67,50
|1.429.890
|% 8,87
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|AKGRT
|5,15
|1.901.737
|% -13,88
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|25,04
|352.806.798
|% 2,79
|
|THYAO
|8,85
|284.739.502
|% 4,36
|
|GARAN
|9,24
|196.305.536
|% 5,72
|
|YKBNK
|2,23
|116.748.156
|% 4,69
|
|KRDMD
|2,04
|99.540.849
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,23
|116.748.156
|% 4,69
|
|EKGYO
|1,18
|57.337.686
|% 2,61
|
|KRDMD
|2,04
|99.540.849
|% 2,00
|
|ODAS
|1,31
|62.856.930
|% -0,76
|
|TSKB
|0,96
|36.666.179
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8990
|7,9386
|% -0,15
|
|Frank
|6,6316
|6,6716
|% -0,47
|
|Riyal
|1,6709
|1,6792
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.584
|6,93
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,65
|15,69
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,79
|34,79
|1,57
|