***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 17:15
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KOZAA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890331
BIST
17:111.331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,09
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.331
17:117,8459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0258
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
17:119,3667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0213
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
17:11447,76
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -10,29
|Açılış
|: 447,76
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler17:09
|SEYKM
|18,70
|13.643.445
|% 10,00
|
|AKCNS
|15,18
|57.631.667
|% 10,00
|
|TKNSA
|11,03
|10.473.459
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|TDGYO
|13,59
|17.816.684
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,18
|2.811.463.779
|% 4,81
|
|GARAN
|9,27
|2.706.401.428
|% -0,75
|
|KRDMD
|5,20
|1.621.793.861
|% 0,39
|
|PETKM
|4,22
|1.438.333.648
|% 2,18
|
|GUBRF
|51,15
|1.172.140.002
|% -0,78
|
|EKGYO
|2,18
|2.811.463.779
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,31
|455.567.091
|% 3,15
|
|PETKM
|4,22
|1.438.333.648
|% 2,18
|
|KRDMD
|5,20
|1.621.793.861
|% 0,39
|
|GARAN
|9,27
|2.706.401.428
|% -0,75
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8400
|7,8453
|% -0,34
|
|Euro
|9,3576
|9,3675
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,4258
|10,4781
|% -0,51
|
|Frank
|8,6032
|8,6550
|% -0,50
|
|Riyal
|2,0822
|2,0926
|% -0,47
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-30,72
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-9,91
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.968
|3.046
|-73,96
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|-35,77
|
|Çeyrek
|719
|737
|-17,89
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,66
|-0,24
|
|B. Petrol
|48,20
|48,20
|0,41
|
Seans Raporu
17:09
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17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KOZAA, PGSUS
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 18 kaybederek (% -0.43 ) 1, 206