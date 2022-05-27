***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2022 16:13
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032959
BIST
16:212.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,82
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.437
16:2116,3304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0184
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,2635
16:2117,5003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0593
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4157
16:21976,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,92
|Açılış
|: 976,51
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:21
|HATEK
|21,34
|42.646.395
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.756.295
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|303.747.325
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,75
|193.879.430
|% 6,75
|
|MPARK
|35,44
|159.401.617
|% 6,62
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|378.858.130
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,36
|63.930.383
|% -5,98
|
|NUGYO
|4,73
|125.685.537
|% -5,40
|
|THYAO
|44,78
|3.834.672.849
|% 0,72
|
|KARSN
|6,80
|2.443.803.056
|% 6,25
|
|EREGL
|32,82
|1.679.067.634
|% 1,23
|
|KRDMD
|14,46
|1.539.712.424
|% -1,30
|
|SISE
|20,44
|1.449.223.052
|% -2,20
|
|KARSN
|6,80
|2.443.803.056
|% 6,25
|
|DOHOL
|3,76
|542.296.778
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,46
|633.998.435
|% -1,98
|
|AKFGY
|2,74
|378.858.130
|% -9,87
|
|HALKB
|5,62
|728.734.217
|% 1,63
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3154
|16,3304
|% -0,11
|
|Euro
|17,4747
|17,5003
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,5459
|20,6490
|% -0,00
|
|Frank
|16,9880
|17,0904
|% 0,06
|
|Riyal
|4,3403
|4,3621
|% -0,10
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,41
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,41
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|30,00
|
|Tam
|6.463
|6.626
|32,02
|
|Yarım
|3.124
|3.205
|15,49
|
|Çeyrek
|1.567
|1.603
|7,74
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,17
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:35KOZAA
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 29.82 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 466, 521 adet işlem
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16:34SKBNK
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 507, 134 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 74 kaybederek (% -0.80 ) 2, 711
-
16:33XU100
Endeks 2, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 29, 200.00 milyon TL de
-
16:33MEPET
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 870, 631 adet işlem