***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 17:57
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040127
BIST
17:542.419
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -71,62
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.414
17:5416,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0400
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:5417,4463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1069
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:54971,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,99
|Açılış
|: 971,12
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:54
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.806.166
|% 9,98
|
|ORCAY
|18,35
|110.985.597
|% 9,95
|
|RTALB
|6,79
|73.781.940
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|476.586.628
|% 9,86
|
|LIDFA
|12,60
|76.624.454
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.944.481
|% -9,99
|
|SELVA
|7,43
|106.870.661
|% -9,94
|
|YEOTK
|58,70
|84.477.094
|% -9,55
|
|SEKUR
|13,82
|46.321.111
|% -8,90
|
|THYAO
|46,94
|4.625.544.852
|% -2,29
|
|SISE
|20,86
|1.800.508.868
|% -2,61
|
|EREGL
|26,86
|1.526.270.332
|% -2,54
|
|ASELS
|22,76
|1.341.286.228
|% -1,90
|
|AKBNK
|8,11
|1.124.514.155
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,55
|556.372.258
|% -2,67
|
|YKBNK
|4,32
|861.934.594
|% -3,36
|
|ODAS
|2,94
|579.697.046
|% -3,61
|
|TSKB
|2,03
|335.909.994
|% -1,93
|
|AKBNK
|8,11
|1.124.514.155
|% -2,41
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6300
|16,6422
|% -0,24
|
|Euro
|17,4239
|17,4463
|% -0,61
|
|Sterlin
|20,0907
|20,1915
|% -0,85
|
|Frank
|17,3709
|17,4755
|% 0,12
|
|Riyal
|4,4179
|4,4400
|% -0,30
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-3,82
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.489
|6.587
|-50,00
|
|Yarım
|3.176
|3.221
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.610
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|-0,14
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,08
|
Seans Raporu
17:54
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17:59EGEEN
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
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17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
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17:54SEKUR
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