***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.08.2021 18:21
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu eklidir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956194
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:058,6537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0381
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
18:0510,1970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0423
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
18:05480,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -8,24
|Açılış
|: 480,29
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|KTSKR
|38,98
|38.102.588
|% 9,99
|
|PENTA
|53,65
|69.195.625
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|UZERB
|35,20
|269.035
|% -7,37
|
|BASCM
|11,95
|249.545
|% -7,36
|
|QNBFL
|74,15
|212.158
|% -7,31
|
|DNISI
|12,37
|22.649.990
|% -5,93
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|TRILC
|15,08
|381.434.935
|% 4,43
|
|PGSUS
|71,70
|245.060.958
|% 3,17
|
|AYDEM
|8,00
|242.498.365
|% 7,96
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|95.015.376
|% 1,46
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|PEKGY
|0,96
|33.194.235
|% -1,03
|
|AYDEM
|8,00
|242.498.365
|% 7,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6400
|8,6416
|% 0,30
|
|Euro
|10,1680
|10,1766
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,9444
|12,0043
|% 0,24
|
|Frank
|9,3689
|9,4253
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2982
|2,3097
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-34,92
|
|Altın Gr.
|481
|482
|-7,00
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,20
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|-1,89
|
Seans Raporu
18:05
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