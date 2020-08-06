***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -3.525 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053Transferler458.785 -458.785Dönem Karı (Zararı)346.355 346.355 409.612 755.967Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.190 7.715 6.525 6.525Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -4.715 7.715 93.928 1.601.251 346.355 2.432.897 2.617.648 5.050.545Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216Transferler796.038 -796.038Dönem Karı (Zararı)356.084 356.084 477.412 833.496Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-687 -5.538 -6.225 297 -5.928Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -8.496 93.928 2.397.289 356.084 3.227.168 3.664.616 6.891.784Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI759.401 545.262Dönem Karı (Zararı)833.496 755.889Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)833.496 755.889Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler288.783 61.359Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler95.216 89.195Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.857 -2.181Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler505 1.933Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.352Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-4.114Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler156.023 66.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 3.611 270Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 10.959 -5.311Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 128.254 92.559Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 13.199 -20.555Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-224.734 -278.086Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-228.662 -278.930Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 3.928 844Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.134Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 260.402 184.334Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-185.582 -136.818Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-959 -3.382Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-113.457 -29.671Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -33.318 -60.300Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)2.070 -685Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-8.094 -14.006Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.101 -19.094Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.500 500Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.650 -3.875Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)497 162İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.370 -6.467Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-30.645 -3.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.275 -3.026Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları936.697 680.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -1.024 2.345Vergi İadeleri (Ödemeleri)-154.324 -132.739Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -21.948 -4.774YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI130.576 169.341Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri124Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri124Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-145.494 -76.167Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -145.455 -75.860Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -39 -307Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.401 -699Alınan Faiz242.200 257.188Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)36.147 -10.981FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.151Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.151YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)883.826 714.603NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)883.826 714.603DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.599.319 2.792.343DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.483.145 3.506.946Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.496.859 4.626.571Ticari Alacaklar26.610 26.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar26.610 26.156Diğer Alacaklar16.392 52.532İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.392 52.532Stoklar6 433.622 400.304Canlı Varlıklar11.450 13.520Peşin Ödenmiş Giderler31.343 23.708Diğer Dönen Varlıklar1.984 2.582ARA TOPLAM6.018.260 5.145.373TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.018.260 5.145.373DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 273.839 317.086Diğer Alacaklar119.478 110.637İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 117.687 108.880İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.791 1.757Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 212.425 213.748Maddi Duran Varlıklar8 689.171 631.490Kullanım Hakkı Varlıkları14.660 4.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.444 16.946Şerefiye9 15.415 15.415Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.029 1.531Peşin Ödenmiş Giderler58.932 58.473Ertelenmiş Vergi Varlığı14 144.892 149.964Diğer Duran Varlıklar74.829 44.678TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.604.670 1.547.528TOPLAM VARLIKLAR7.622.930 6.692.901KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.313 3.902İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.313 3.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.313 3.902Ticari Borçlar68.638 73.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar68.638 73.739Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.321 19.821Diğer Borçlar19.374 19.678İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 1.549 1.658İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.825 18.020Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.723 1.226Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 99.105 140.752Kısa Vadeli Karşılıklar304.276 180.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 9.598 10.574Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 294.678 169.820Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler462 1.300ARA TOPLAM516.212 440.812TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER516.212 440.812UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.994 545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.994 545Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.994 545Diğer Borçlar37.573 32.619Uzun Vadeli Karşılıklar166.125 154.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 35.160 29.350Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 130.965 125.359Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 242TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER214.934 187.873TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER731.146 628.685ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.227.168 2.877.309Ödenmiş Sermaye11 388.080 388.080Paylara İlişkin Primler (İskontolar)283 283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.496 -7.809Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.496 -7.809Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.496 -7.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.538Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)5.538Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 93.928 93.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.397.289 1.601.251Net Dönem Karı veya Zararı356.084 796.038Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.664.616 3.186.907TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.891.784 6.064.216TOPLAM KAYNAKLAR7.622.930 6.692.901Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.455.208 1.118.729 739.263 632.976Satışların Maliyeti12 -517.390 -423.763 -242.814 -225.020TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)937.818 694.966 496.449 407.956BRÜT KAR (ZARAR)937.818 694.966 496.449 407.956Genel Yönetim Giderleri-101.646 -81.150 -55.412 -40.656Pazarlama Giderleri-3.886 -4.027 -2.215 -2.946Araştırma ve Geliştirme Giderleri-50.787 -28.012 -10.908 -11.735Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler60.188 49.376 24.163 29.304Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-68.713 -36.412 -24.012 -16.554ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)772.974 594.741 428.065 365.369Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 324.671 344.810 148.062 172.967Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -3.747 -2.606 -985FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.093.898 936.945 576.127 537.351Finansman Gelirleri3.278SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.093.898 940.223 576.127 537.351Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-260.402 -184.334 -114.087 -117.228Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -253.429 -215.077 -116.734 -120.959Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -6.973 30.743 2.647 3.731SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)833.496 755.889 462.040 420.123DÖNEM KARI (ZARARI)833.496 755.889 462.040 420.123Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar477.412 409.534 260.004 229.810Ana Ortaklık Payları356.084 346.355 202.036 190.313Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-390 -1.190 -2.045 -163Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-487 -1.504 -2.556 204Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-391Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler97 314 511 24Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi97 314 511 24Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.538 7.715 807Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.100 9.891 1.034Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.100 9.891 1.034Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562 -2.176 -227Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562 -2.176 -227DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.928 6.525 -2.045 644TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)827.568 762.414 459.995 420.767Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar477.709 409.612 259.664 229.497Ana Ortaklık Payları349.859 352.802 200.331 191.270http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866240BIST