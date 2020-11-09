***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 19:44
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -3.525 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053
Transferler
458.785 -458.785 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
574.802 574.802 698.460 1.273.262
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.235 3.235 904 4.139
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -290 93.928 1.601.251 574.802 2.658.054 2.907.400 5.565.454
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216
Transferler
796.038 -796.038 0
Dönem Karı (Zararı)
575.029 575.029 799.504 1.374.533
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
514 -5.538 -5.024 -332 -5.356
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -7.295 93.928 2.397.289 575.029 3.447.314 3.986.079 7.433.393
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.036.643 912.449
Dönem Karı (Zararı)
1.374.533 1.273.262
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.374.533 1.273.262
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
515.767 118.727
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
180.689 156.022
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.262 -2.419
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
495 1.817
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.767 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.236
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
269.448 67.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.156 2.272
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 10.851 1.470
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 228.909 64.126
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 23.532 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-359.156 -434.863
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -364.871 -440.900
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.715 6.037
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 1.134
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 422.431 330.985
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
93 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-439.592 -173.164
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.759 -3.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.065 -40.178
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -108.297 -94.576
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.391 -1.618
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-198.164 -19.545
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.715 -3.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.232 1.656
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.686 -5.023
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-564 1.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.303 -8.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-33.037 -4.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.734 -3.419
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.450.708 1.218.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -1.463 2.128
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-141.531 -50.829
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-271.071 -257.675
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
152.894 322.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
237 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
237 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-224.155 -117.287
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -224.032 -116.140
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -123 -1.147
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -20.677 -699
Alınan Faiz
364.432 440.900
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33.057 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.233 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.233
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.180.304 1.235.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.180.304 1.235.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.599.319 2.792.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.779.623 4.027.706
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.807.314 4.626.571
Ticari Alacaklar
31.446 26.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
31.446 26.156
Diğer Alacaklar
27.072 52.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.072 52.532
Stoklar
6 508.601 400.304
Canlı Varlıklar
11.129 13.520
Peşin Ödenmiş Giderler
51.818 23.708
Diğer Dönen Varlıklar
2.524 2.582
ARA TOPLAM
6.439.904 5.145.373
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.439.904 5.145.373
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 276.929 317.086
Diğer Alacaklar
123.384 110.637
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 121.552 108.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.832 1.757
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 229.085 213.748
Maddi Duran Varlıklar
8 685.675 631.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
12.565 4.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.233 16.946
Şerefiye
9 15.415 15.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 818 1.531
Peşin Ödenmiş Giderler
228.527 58.473
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 146.022 149.964
Diğer Duran Varlıklar
76.680 44.678
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.795.100 1.547.528
TOPLAM VARLIKLAR
8.235.004 6.692.901
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.877 3.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.877 3.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.877 3.902
Ticari Borçlar
94.454 73.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
94.454 73.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.589 19.821
Diğer Borçlar
19.107 19.678
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 1.273 1.658
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.834 18.020
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
662 1.226
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 145.739 140.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
291.926 180.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.191 10.574
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 281.735 169.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.917 1.300
ARA TOPLAM
576.271 440.812
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
576.271 440.812
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.258 545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.258 545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.258 545
Diğer Borçlar
42.876 32.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
172.044 154.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 36.839 29.350
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 135.205 125.359
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 162 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
225.340 187.873
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
801.611 628.685
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.447.314 2.877.309
Ödenmiş Sermaye
11 388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.295 -7.809
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.295 -7.809
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.295 -7.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 5.538
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 5.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 93.928 93.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.397.289 1.601.251
Net Dönem Karı veya Zararı
575.029 796.038
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.986.079 3.186.907
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.433.393 6.064.216
TOPLAM KAYNAKLAR
8.235.004 6.692.901
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 2.366.480 1.958.728 911.272 839.999
Satışların Maliyeti
12 -804.706 -681.105 -287.316 -257.342
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.561.774 1.277.623 623.956 582.657
BRÜT KAR (ZARAR)
1.561.774 1.277.623 623.956 582.657
Genel Yönetim Giderleri
-166.611 -119.335 -64.965 -38.185
Pazarlama Giderleri
-6.914 -6.078 -3.028 -2.051
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-78.414 -47.416 -27.627 -19.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
85.390 60.798 139.933 11.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-70.785 -57.779 -116.804 -21.367
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.324.440 1.107.813 551.465 513.072
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 476.312 497.049 151.641 152.239
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -3.747 -3.893 -1.287
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.797.005 1.600.969 703.106 664.024
Finansman Gelirleri
3.278
Finansman Giderleri
-41 -41
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.796.964 1.604.247 703.065 664.024
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-422.431 -330.985 -162.029 -146.651
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -416.810 -366.590 -163.381 -151.513
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -5.621 35.605 1.352 4.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.374.533 1.273.262 541.036 517.373
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.374.533 1.273.262 541.036 517.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
799.504 698.460 322.092 288.926
Ana Ortaklık Payları
575.029 574.802 218.944 228.447
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
182 -3.417 572 -2.227
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
227 -3.207 714 -1.703
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-904 -904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-45 694 -142 380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-45 694 -142 380
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.538 7.556 -159
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.100 9.688 -203
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.100 9.688 -203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562 -2.132 44
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562 -2.132 44
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.356 4.139 572 -2.386
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.369.177 1.277.401 541.608 514.987
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
799.172 699.364 321.463 289.752
Ana Ortaklık Payları
570.005 578.037 220.145 225.235
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887505
BIST