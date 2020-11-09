***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -3.525 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053Transferler458.785 -458.785 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)574.802 574.802 698.460 1.273.262Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.235 3.235 904 4.139Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -290 93.928 1.601.251 574.802 2.658.054 2.907.400 5.565.454Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216Transferler796.038 -796.038 0Dönem Karı (Zararı)575.029 575.029 799.504 1.374.533Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)514 -5.538 -5.024 -332 -5.356Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -7.295 93.928 2.397.289 575.029 3.447.314 3.986.079 7.433.393Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.036.643 912.449Dönem Karı (Zararı)1.374.533 1.273.262Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.374.533 1.273.262Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler515.767 118.727Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler180.689 156.022Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.262 -2.419Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler495 1.817Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.767 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -4.236Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler269.448 67.868Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 6.156 2.272Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 10.851 1.470Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 228.909 64.126Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 23.532 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-359.156 -434.863Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -364.871 -440.900Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.715 6.037Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 1.134Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 422.431 330.985Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler93 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-439.592 -173.164Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.759 -3.714Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-128.065 -40.178Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -108.297 -94.576Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)2.391 -1.618Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-198.164 -19.545Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.715 -3.401Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.232 1.656Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.686 -5.023Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-564 1.239İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.303 -8.004Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-33.037 -4.585Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.734 -3.419Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.450.708 1.218.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -1.463 2.128Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-141.531 -50.829Vergi İadeleri (Ödemeleri)-271.071 -257.675YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI152.894 322.914Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri237 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri237 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-224.155 -117.287Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -224.032 -116.140Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -123 -1.147Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -20.677 -699Alınan Faiz364.432 440.900Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)33.057 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.233 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.233YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.180.304 1.235.363NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.180.304 1.235.363DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.599.319 2.792.343DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.779.623 4.027.706Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.807.314 4.626.571Ticari Alacaklar31.446 26.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar31.446 26.156Diğer Alacaklar27.072 52.532İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar27.072 52.532Stoklar6 508.601 400.304Canlı Varlıklar11.129 13.520Peşin Ödenmiş Giderler51.818 23.708Diğer Dönen Varlıklar2.524 2.582ARA TOPLAM6.439.904 5.145.373TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.439.904 5.145.373DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 276.929 317.086Diğer Alacaklar123.384 110.637İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 121.552 108.880İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.832 1.757Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 229.085 213.748Maddi Duran Varlıklar8 685.675 631.490Kullanım Hakkı Varlıkları12.565 4.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.233 16.946Şerefiye9 15.415 15.415Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 818 1.531Peşin Ödenmiş Giderler228.527 58.473Ertelenmiş Vergi Varlığı14 146.022 149.964Diğer Duran Varlıklar76.680 44.678TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.795.100 1.547.528TOPLAM VARLIKLAR8.235.004 6.692.901KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.877 3.902İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.877 3.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.877 3.902Ticari Borçlar94.454 73.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar94.454 73.739Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18.589 19.821Diğer Borçlar19.107 19.678İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 1.273 1.658İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.834 18.020Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)662 1.226Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 145.739 140.752Kısa Vadeli Karşılıklar291.926 180.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 10.191 10.574Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 281.735 169.820Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.917 1.300ARA TOPLAM576.271 440.812TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER576.271 440.812UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.258 545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.258 545Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.258 545Diğer Borçlar42.876 32.619Uzun Vadeli Karşılıklar172.044 154.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 36.839 29.350Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 135.205 125.359Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 162 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER225.340 187.873TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER801.611 628.685ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.447.314 2.877.309Ödenmiş Sermaye11 388.080 388.080Paylara İlişkin Primler (İskontolar)283 283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.295 -7.809Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.295 -7.809Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.295 -7.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 5.538Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 5.538Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 93.928 93.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.397.289 1.601.251Net Dönem Karı veya Zararı575.029 796.038Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.986.079 3.186.907TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.433.393 6.064.216TOPLAM KAYNAKLAR8.235.004 6.692.901Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.366.480 1.958.728 911.272 839.999Satışların Maliyeti12 -804.706 -681.105 -287.316 -257.342TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.561.774 1.277.623 623.956 582.657BRÜT KAR (ZARAR)1.561.774 1.277.623 623.956 582.657Genel Yönetim Giderleri-166.611 -119.335 -64.965 -38.185Pazarlama Giderleri-6.914 -6.078 -3.028 -2.051Araştırma ve Geliştirme Giderleri-78.414 -47.416 -27.627 -19.404Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler85.390 60.798 139.933 11.422Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-70.785 -57.779 -116.804 -21.367ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.324.440 1.107.813 551.465 513.072Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 476.312 497.049 151.641 152.239Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -3.747 -3.893 -1.287FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.797.005 1.600.969 703.106 664.024Finansman Gelirleri3.278Finansman Giderleri-41 -41SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.796.964 1.604.247 703.065 664.024Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-422.431 -330.985 -162.029 -146.651Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -416.810 -366.590 -163.381 -151.513Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -5.621 35.605 1.352 4.862SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.374.533 1.273.262 541.036 517.373DÖNEM KARI (ZARARI)1.374.533 1.273.262 541.036 517.373Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar799.504 698.460 322.092 288.926Ana Ortaklık Payları575.029 574.802 218.944 228.447Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar182 -3.417 572 -2.227Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)227 -3.207 714 -1.703Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-904 -904Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-45 694 -142 380Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-45 694 -142 380Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.538 7.556 -159Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.100 9.688 -203Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.100 9.688 -203Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562 -2.132 44Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562 -2.132 44DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.356 4.139 572 -2.386TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.369.177 1.277.401 541.608 514.987Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar799.172 699.364 321.463 289.752Ana Ortaklık Payları570.005 578.037 220.145 225.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887505BIST