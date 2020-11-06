***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2020 10:49
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSF Fon Kurulunun 2020/364 sayılı kararıyla, aşağıda yer alan şirketlerde, Yönetim Kurulu Başkanlığında değişikliğe gidilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Şeref Safa'nın boşalan görevi yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Fatin Rüştü Karakaş atanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886535
BIST
12:411.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.178
12:418,5070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0910
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:4110,0831
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1188
|Açılış
|: 10,0400
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|Önceki Kapanış
|: 9,9950
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10,0831
En Düşük
9,9273
12:41531,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,35
|Açılış
|: 531,90
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
532,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:41
|MERKO
|13,02
|182.569.258
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|826.568
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.612.426
|% -9,86
|
|GARAN
|6,98
|631.424.656
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,42
|505.905.013
|% 3,01
|
|TSKB
|2,14
|498.216.984
|% 0,94
|
|SISE
|6,62
|398.775.854
|% -0,15
|
|ODAS
|3,54
|374.863.193
|% -1,39
|
|TSKB
|2,14
|498.216.984
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,42
|505.905.013
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,88
|274.977.215
|% 3,30
|
|EKGYO
|1,78
|201.353.448
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,33
|243.968.621
|% 1,30
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5020
|8,5070
|% 1,08
|
|Euro
|10,0735
|10,0831
|% 1,19
|
|Sterlin
|11,1141
|11,1698
|% 0,77
|
|Frank
|9,3795
|9,4360
|% 1,22
|
|Riyal
|2,2581
|2,2694
|% 0,94
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-2,25
|
|Altın Gr.
|532
|532
|4,21
|
|Cumhuriyet
|3.511
|3.564
|38,00
|
|Tam
|3.505
|3.593
|47,42
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|22,94
|
|Çeyrek
|850
|869
|11,47
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,04
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-0,55
|