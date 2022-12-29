***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2022 10:26
***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091083
BIST
11:245.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 45,79
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.395
En Düşük
5.332
11:2418,7203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:2419,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1073
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9639
En Düşük
19,8499
11:241.088,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.088,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler11:24
|TERA
|17,71
|667.348
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|24.490.631
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|78.905.793
|% 9,95
|
|ULUFA
|11,52
|51.365.446
|% -10,00
|
|KOZAL
|537,40
|1.810.515.315
|% -9,94
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,23
|629.595.856
|% -6,51
|
|THYAO
|141,60
|2.027.295.305
|% 1,07
|
|KOZAL
|537,40
|1.810.515.315
|% -9,94
|
|ENKAI
|33,54
|1.793.987.435
|% 5,21
|
|PETKM
|19,49
|1.161.433.468
|% 2,36
|
|ASELS
|59,10
|1.129.114.847
|% 1,20
|
|EKGYO
|8,36
|1.102.887.621
|% 2,45
|
|YKBNK
|11,91
|843.198.098
|% 2,76
|
|PETKM
|19,49
|1.161.433.468
|% 2,36
|
|ENKAI
|33,54
|1.793.987.435
|% 5,21
|
|TSKB
|4,34
|222.455.464
|% 1,88
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7170
|18,7203
|% 0,05
|
|Euro
|19,9314
|19,9639
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,4766
|22,5894
|% 0,25
|
|Frank
|20,1292
|20,2505
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9642
|4,9891
|% 0,04
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|4,92
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|1,85
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.344
|7.401
|11,00
|
|Yarım
|3.556
|3.620
|2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|0,08
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|-1,22
|
Seans Raporu
11:24
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