***KOZAL* *IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.07.2022 09:21
***KOZAL******IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZFAS, KOZAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E %250 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,246 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) KOZAL.E Pay Başına Brüt Temettü: 17,5493199973 TL Teorik Fiyat: 169,251 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042732
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
0
En Düşük
0
18:0517,2711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0556
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
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17,3021
En Düşük
17,1857
18:0517,6757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1277
|Açılış
|: 17,6200
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|Önceki Kapanış
|: 17,5000
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17,6795
En Düşük
17,5271
18:05968,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,80
|Açılış
|: 968,51
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,31
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|5,36
|1.727.160
|% 138,68
|
|KOZAL
|186,80
|1.115.838.707
|% 10,37
|
|LKMNH
|16,30
|1.024.584
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,36
|43.888.288
|% 0,00
|
|KRONT
|35,10
|2.197.890
|% 0,00
|
|ADEL
|23,54
|1.821.167
|% 0,00
|
|ADESE
|0,72
|9.819.946
|% 0,00
|
|AGHOL
|48,96
|65.417.568
|% 0,00
|
|AGYO
|3,77
|30.255.534
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,27
|93.222.379
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 0,00
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% 0,00
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2652
|17,2711
|% 0,32
|
|Euro
|17,6444
|17,6757
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,5617
|20,6648
|% 0,49
|
|Frank
|17,7283
|17,8351
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5837
|4,6067
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|5,95
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,85
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.510
|6.628
|20,00
|
|Yarım
|3.186
|3.241
|10,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.620
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,09
|