***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2022 13:55
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Deniz Özlük'ün Yatırımcısı İlişkiler Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü'nün Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
DENİZ ÖZLÜK
Tel: 0312 5871000
eposta:yatirimciiliskileri@kozagold.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062640
BIST
14:153.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -34,72
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
14:1518,2588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
14:1518,2726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0792
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
14:151.000,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.000,25
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler14:15
|PAGYO
|23,12
|10.267.937
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|37.517.403
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|4.388.379
|% 9,96
|
|IEYHO
|1,12
|123.643.219
|% 9,80
|
|HURGZ
|2,94
|75.728.800
|% 9,70
|
|ISCTR
|10,17
|1.227.221.792
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|32.627.488
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.223.033.637
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,69
|4.378.629.779
|% -5,26
|
|THYAO
|71,90
|3.086.275.866
|% 1,13
|
|EKGYO
|4,50
|1.810.409.495
|% -6,64
|
|YKBNK
|7,92
|1.806.912.906
|% -9,28
|
|EREGL
|30,68
|1.736.343.182
|% 0,59
|
|EKGYO
|4,50
|1.810.409.495
|% -6,64
|
|KRDMD
|13,69
|4.378.629.779
|% -5,26
|
|YKBNK
|7,92
|1.806.912.906
|% -9,28
|
|CEMAS
|1,46
|231.811.076
|% -0,68
|
|ADESE
|1,19
|149.214.058
|% 0,00
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2532
|18,2588
|% 0,05
|
|Euro
|18,2637
|18,2726
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,0383
|21,1438
|% 0,61
|
|Frank
|18,9166
|19,0306
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8418
|4,8661
|% 0,02
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,57
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.727
|6.829
|5,00
|
|Tam
|6.761
|6.810
|-6,00
|
|Yarım
|3.294
|3.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,50
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|93,00
|93,00
|-0,17
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:28ALBRK
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 171, 587 adet işlem
-
14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TOASO, ASELS
-
14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 47 kaybederek (% -1.22 ) 3, 022
-
14:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAGYO, HURGZ, RODRG, DESA, IEYHO
-
14:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ISCTR, VAKBN, HALKB, SNPAM, QNBFL, TSKB, ATSYH