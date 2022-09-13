***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun II.-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Deniz Özlük'ün Yatırımcısı İlişkiler Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü'nün Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.Saygılarımızla,DENİZ ÖZLÜKTel: 0312 5871000eposta:yatirimciiliskileri@kozagold.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062640BIST