***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 4.250.000 74 80.456 150.305 414.535 4.895.370 4.895.370Transferler414.535 -414.535 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.197.805 1.197.805 1.197.805Kar Payları-3.554 -3.554 -3.554Dönem Sonu Bakiyeler10 4.250.000 74 80.456 561.286 1.197.805 6.089.621 6.089.621Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 4.250.000 74 80.456 561.286 1.197.805 6.089.621 6.089.621Transferler1.197.805 -1.197.805 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.063.997 -1.063.997 -1.063.997Dönem Sonu Bakiyeler10 4.250.000 74 80.456 1.759.091 -1.063.997 5.025.624 5.025.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.481.153 -58.275Dönem Karı (Zararı)-1.063.997 1.197.805Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 -1.063.997 1.197.805Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler667.155 -769.702Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.411.931Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.411.931Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.218 10.671Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 12.218 10.671Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14 -884.148 -1.119.048Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -884.148 -1.119.048Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 127.154 338.675İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.187.582 -486.378Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3 7.079.336İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 7.079.336Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 37.753 22.827Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 40.053Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 2.030.440İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 2.030.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-509.205Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)147.153Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-656.358Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.790.740 -58.275Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -309.587YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.506.802Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri17 -8.506.802FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -25.649 -58.275NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -25.649 -58.275DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.902 92.177DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.253 33.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.253 33.902Diğer Alacaklar3 468.605 6.663.793İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3,6 468.605 6.663.793ARA TOPLAM476.858 6.697.695TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR476.858 6.697.695DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar17 7.094.871Ertelenmiş Vergi Varlığı16 8.323 5.123TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.103.194 5.123TOPLAM VARLIKLAR7.580.052 6.702.818KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar60.633 22.880İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 60.633 22.880Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 108.961 68.908Diğer Borçlar2.216.646 186.206İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,6 1.677.613 4.323İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 539.033 181.883Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 130.354 309.587ARA TOPLAM2.516.594 587.581TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.516.594 587.581UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar37.834 25.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 37.834 25.616TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.834 25.616TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.554.428 613.197ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.025.624 6.089.621Ödenmiş Sermaye10 4.250.000 4.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 74 74Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 80.456 80.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 1.759.091 561.286Net Dönem Karı veya Zararı10 -1.063.997 1.197.805TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.025.624 6.089.621TOPLAM KAYNAKLAR7.580.052 6.702.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri12 -406.533 -324.785Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4.912 41.671Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -6.428ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-408.049 -283.114Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 884.148 1.819.594Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.411.931 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-935.832 1.536.480Finansman Giderleri15 -1.011SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-936.843 1.536.480Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-127.154 -338.675Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -130.354 -340.809Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 3.200 2.134SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.063.997 1.197.805DÖNEM KARI (ZARARI)-1.063.997 1.197.805Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları18 -1.063.997 1.197.805Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,25040000 0,28180000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.063.997 1.197.805Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18 -1.063.997 1.197.805http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823608BIST