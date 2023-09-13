***KPU* *KTM* *KTP* *KTS* *KTU* *YUNSA* *KCV* *KPC*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.09.2023 09:31
***KPU******KTM******KTP******KTS******KTU******YUNSA******KCV******KPC*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [YUNSA]
İlgili Fonlar [KPC, KPU, KTS, KTU, KCV, KTM]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/08/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
24/08/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin sermaye yapısı ve yönetim Kontrolune ait değişikliklerle ilgili 12 maddesinin 1 fıkrasının b bendi gereğince yapılan açıklamamız sehven şirketin eski sermayesine göre hesaplanmıştır. İlgili tarihte şirketin güncel sermayesi ile hesaplanmış tablomuz aşağıdaki gibidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/08/2023 55.000 0 55.000 1.422.201 1.477.201 % 2,37 % 2,37 % 2,46 % 2,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194337
BIST