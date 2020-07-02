***KRDMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***KRDMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [KRDMA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMA) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KRDMA payında 03/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.KRDMA payında tedbirin uygulanacağı son tarih 30/07/2020'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, KRDMA payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 03/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıFATİH ERKOÇ13988421Tedbirin uygulanacağı son tarih 02/10/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854210BIST