***KRDMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
02.07.2020 18:11
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMA) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KRDMA payında 03/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
KRDMA payında tedbirin uygulanacağı son tarih 30/07/2020'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, KRDMA payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 03/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
FATİH ERKOÇ
13988421
Tedbirin uygulanacağı son tarih 02/10/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854210
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.592,79
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:056,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
18:057,6997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0061
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6928
18:05391,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,32
|Açılış
|: 391,24
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|55.102.890
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.811.067
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,79
|12.238.907
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.219.661
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% -5,92
|
|ULAS
|5,13
|6.132.446
|% -5,35
|
|AKMGY
|38,20
|15.673.647
|% -4,31
|
|UMPAS
|0,75
|128.788
|% -3,85
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,72
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5145
|8,5572
|% -0,03
|
|Frank
|7,2170
|7,2605
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8213
|1,8304
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,62
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.555
|8,20
|
|Tam
|2.608
|2.622
|8,40
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|4,10
|
|Çeyrek
|633
|642
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|0,59
|