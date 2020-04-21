***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2020 15:00
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839561
BIST
17:4997.808
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.138,03
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
17:496,9852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0461
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
17:497,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0520
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6019
En Düşük
7,5188
17:49377,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,53
|Açılış
|: 377,96
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|71,50
|88.134.066
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.275.649
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.023.013
|% 9,99
|
|PETUN
|19,05
|117.045.728
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.443.031
|% 9,99
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|QNBFL
|114,00
|29.734.270
|% -7,69
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,82
|895.848.361
|% 6,64
|
|GARAN
|8,21
|614.250.745
|% -2,15
|
|ASELS
|27,06
|584.044.315
|% -1,24
|
|THYAO
|10,48
|539.461.468
|% -1,50
|
|ISFIN
|3,36
|523.775.152
|% 1,51
|
|ODAS
|1,64
|477.507.978
|% 1,86
|
|ECILC
|4,82
|895.848.361
|% 6,64
|
|ISFIN
|3,36
|523.775.152
|% 1,51
|
|GUSGR
|2,80
|304.857.287
|% 1,82
|
|GSRAY
|2,54
|259.904.528
|% 9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5499
|8,5928
|% -0,59
|
|Frank
|7,1757
|7,2189
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8540
|1,8633
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-11,30
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.480
|-4,20
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-15,70
|
|Yarım
|1.211
|1.242
|-2,00
|
|Çeyrek
|607
|621
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,79
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|20,88
|20,88
|-4,69
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