***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 14:38
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943034
BIST
15:541.396
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -18,50
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
15:548,7093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0100
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
15:5410,3541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0434
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
15:54497,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,69
|Açılış
|: 497,77
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler15:54
|IDGYO
|6,05
|1.340.541
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.271.673
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.880.209
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.136.982
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.864.683
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,12
|16.887.397
|% -5,85
|
|THYAO
|14,43
|1.119.099.349
|% -1,57
|
|GARAN
|8,19
|630.793.620
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|571.575.692
|% 0,00
|
|EREGL
|18,01
|544.202.259
|% -3,74
|
|KRDMD
|6,89
|439.710.295
|% -3,91
|
|EKGYO
|2,12
|571.575.692
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|238.920.991
|% -0,92
|
|THYAO
|14,43
|1.119.099.349
|% -1,57
|
|GARAN
|8,19
|630.793.620
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|82.758.158
|% -1,65
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7082
|8,7093
|% -0,11
|
|Euro
|10,3470
|10,3541
|% -0,42
|
|Sterlin
|12,0345
|12,0948
|% -0,59
|
|Frank
|9,4252
|9,4820
|% -0,39
|
|Riyal
|2,3167
|2,3283
|% -0,06
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|3,64
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,63
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.282
|3.368
|4,79
|
|Yarım
|1.586
|1.629
|2,32
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|72,31
|72,31
|-0,79
|