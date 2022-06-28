***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2022 14:57
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039679
BIST
17:432.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -46,90
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
17:4316,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1235
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:4317,5163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0101
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:43971,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,94
|Açılış
|: 971,79
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:41
|BMSCH
|10,34
|92.293.415
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.180.790
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.723.929
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,94
|10.016.031
|% 9,87
|
|SEKUR
|15,20
|100.963.367
|% -8,93
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,30
|148.620.959
|% -6,95
|
|TSGYO
|4,22
|22.996.868
|% -6,43
|
|THYAO
|48,30
|5.306.298.658
|% -2,54
|
|SISE
|21,14
|1.671.877.923
|% -2,40
|
|EREGL
|27,22
|1.414.939.174
|% -2,23
|
|SAHOL
|19,92
|1.297.747.707
|% -1,58
|
|AKBNK
|8,31
|1.092.425.461
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,49
|1.006.037.333
|% -3,44
|
|ODAS
|3,03
|662.131.190
|% -3,81
|
|EKGYO
|2,61
|536.357.043
|% 1,16
|
|TSKB
|2,06
|371.450.146
|% -2,83
|
|AKBNK
|8,31
|1.092.425.461
|% -2,35
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6284
|16,6517
|% 0,76
|
|Euro
|17,4764
|17,5001
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,1832
|20,2844
|% -0,17
|
|Frank
|17,2618
|17,3658
|% 0,26
|
|Riyal
|4,4086
|4,4307
|% 0,40
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-2,30
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,96
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.484
|6.597
|5,00
|
|Yarım
|3.178
|3.227
|3,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,12
|
Seans Raporu
17:41
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
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17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de
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17:54MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 773, 652 adet işlem
-
17:53FONET
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 13.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 084, 905 adet işlem
-
17:51KRDMB
Yüzde -8.45 oranında düşüşle 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 873, 269 adet işlem