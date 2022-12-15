***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 14:47
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087505
BIST
16:015.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 33,28
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
16:0118,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
16:0119,8596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0398
|Açılış
|: 19,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
16:011.065,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,22
|Açılış
|: 1.065,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:01
|EPLAS
|28,82
|38.154.075
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.176.344
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.945.221
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|412.761.948
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|477.965.245
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|266.323.063
|% -9,94
|
|SILVR
|19,15
|220.669.921
|% -8,37
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|THYAO
|138,60
|6.487.068.744
|% 1,17
|
|ASELS
|56,90
|5.949.077.128
|% 0,89
|
|ENKAI
|25,62
|5.011.216.831
|% 9,96
|
|ISCTR
|11,85
|4.480.199.105
|% 6,09
|
|AKBNK
|18,04
|4.437.335.762
|% 4,34
|
|SKBNK
|2,82
|1.613.725.399
|% 3,68
|
|EKGYO
|7,74
|4.091.184.916
|% -2,64
|
|ISCTR
|11,85
|4.480.199.105
|% 6,09
|
|VAKBN
|10,96
|2.976.872.919
|% 3,30
|
|YKBNK
|11,58
|3.069.083.072
|% 4,14
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6434
|18,6550
|% 0,18
|
|Euro
|19,8476
|19,8596
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,8739
|22,9886
|% -0,87
|
|Frank
|20,0143
|20,1348
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,07
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-30,25
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|-16,23
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.276
|-81,00
|
|Tam
|7.198
|7.246
|-82,00
|
|Yarım
|3.486
|3.542
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,42
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,03
|
Seans Raporu
16:01
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16:15VKING
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16:14YESIL
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