***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:07
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093736
BIST
11:255.320
En Yüksek
|Değişim
|: -3,69%
|| -203,79
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
11:2518,7673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7673
En Düşük
18,7265
11:2519,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0767
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:251.114,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.114,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,76
BIST En Aktif Hisseler11:25
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DOGUB
|10,73
|32.739.202
|% 7,30
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|DYOBY
|31,16
|138.569.681
|% 6,71
|
|ULUFA
|7,47
|15.744.347
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.340.056
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|30.749.789
|% -9,98
|
|BRKVY
|26,20
|22.157.879
|% -9,97
|
|EREGL
|42,44
|5.838.857.573
|% -1,12
|
|THYAO
|141,50
|4.773.366.855
|% -2,08
|
|ASELS
|62,40
|2.441.855.113
|% -4,22
|
|KRDMD
|18,87
|2.094.631.715
|% -4,65
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EREGL
|42,44
|5.838.857.573
|% -1,12
|
|KRDMD
|18,87
|2.094.631.715
|% -4,65
|
|YKBNK
|11,24
|1.178.185.512
|% -3,44
|
|ISCTR
|12,19
|962.617.505
|% -2,71
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7548
|18,7673
|% 0,13
|
|Euro
|19,9409
|19,9687
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,4739
|22,5866
|% -0,27
|
|Frank
|20,1298
|20,2510
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9737
|4,9987
|% 0,09
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-10,12
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.547
|7.610
|-16,00
|
|Yarım
|3.655
|3.720
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,27
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,16
|-0,17
|
|B. Petrol
|78,28
|78,28
|0,44
|