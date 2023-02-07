***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 13:00
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110545
BIST
12:554.664
En Yüksek
|Değişim
|: -5,40%
|| -266,24
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.621
12:5518,8317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:5520,1815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0277
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:551.135,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.135,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:55
|BMSCH
|14,30
|15.115.750
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|15.624.090
|% 9,99
|
|OYAKC
|24,92
|797.488.709
|% 9,97
|
|ONCSM
|103,10
|2.168.605
|% 9,80
|
|CANTE
|64,80
|61.836.698
|% -10,00
|
|PCILT
|26,50
|10.501.929
|% -9,99
|
|SDTTR
|81,85
|62.290.558
|% -9,96
|
|RUBNS
|20,62
|10.822.287
|% -9,96
|
|KARYE
|23,86
|9.783.112
|% -9,96
|
|THYAO
|131,10
|1.899.359.343
|% -6,29
|
|KRDMD
|17,77
|1.666.066.202
|% 0,62
|
|ASELS
|53,80
|1.537.258.769
|% -8,50
|
|KOZAL
|515,20
|1.123.898.469
|% -1,59
|
|EREGL
|38,78
|1.056.101.446
|% -3,20
|
|KRDMD
|17,77
|1.666.066.202
|% 0,62
|
|EKGYO
|6,94
|394.094.042
|% -4,54
|
|YKBNK
|8,44
|417.617.284
|% -4,95
|
|BUCIM
|6,12
|239.173.847
|% 9,68
|
|BSOKE
|5,75
|228.685.801
|% -9,87
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8294
|18,8317
|% 0,03
|
|Euro
|20,1705
|20,1815
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,5610
|22,6742
|% -0,02
|
|Frank
|20,2572
|20,3792
|% 0,27
|
|Riyal
|5,0033
|5,0284
|% 0,02
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,75
|
|Cumhuriyet
|7.675
|7.791
|14,00
|
|Tam
|7.717
|7.770
|-18,00
|
|Yarım
|3.770
|3.802
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.885
|1.901
|-4,00
|