***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2023 10:18
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115834
BIST
10:495.134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -15,13
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.090
10:4918,8784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,8796
En Düşük
18,8057
10:4920,1220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0306
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,1347
En Düşük
20,0000
10:491.115,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.115,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.115,67
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler10:49
|SEGYO
|2,31
|8.297.511
|% 10,00
|
|BNTAS
|6,97
|86.938.873
|% 9,08
|
|RYGYO
|12,03
|75.244.451
|% 8,97
|
|BASCM
|7,50
|1.640.153
|% 8,23
|
|ISDMR
|43,64
|929.434.732
|% 8,18
|
|AFYON
|11,34
|136.497.014
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|161.056.860
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|43.447.916
|% -10,00
|
|MRSHL
|616,90
|20.206.895
|% -9,99
|
|BMSCH
|18,47
|15.058.539
|% -9,99
|
|EREGL
|46,50
|3.046.044.075
|% -6,74
|
|KRDMD
|23,30
|1.708.646.394
|% -7,10
|
|THYAO
|139,00
|1.386.398.531
|% 1,09
|
|ISDMR
|43,64
|929.434.732
|% 8,18
|
|EKGYO
|8,35
|911.556.096
|% -6,49
|
|EKGYO
|8,35
|911.556.096
|% -6,49
|
|KRDMD
|23,30
|1.708.646.394
|% -7,10
|
|EREGL
|46,50
|3.046.044.075
|% -6,74
|
|YKBNK
|9,13
|397.895.698
|% 1,78
|
|AKBNK
|16,11
|694.570.734
|% 1,32
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8752
|18,8784
|% 0,06
|
|Euro
|20,1135
|20,1220
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,8172
|22,9316
|% 0,21
|
|Frank
|20,3103
|20,4326
|% 0,27
|
|Riyal
|5,0169
|5,0420
|% 0,05
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|4,03
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|1,36
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.629
|7.702
|3,00
|
|Yarım
|3.727
|3.769
|2,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.884
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|-0,38
|