***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.05.2020 09:11
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İlyas Şadi Yolbulan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842899
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.791
En Düşük
97.880
18:057,0934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0939
En Düşük
7,0607
18:057,6795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6936
En Düşük
7,6497
18:05388,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 388,42
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
389,43
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,88
|49.161.010
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,47
|197.439.469
|% 0,00
|
|KERVN
|0,38
|505.394
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% 0,00
|
|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,88
|49.161.010
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,47
|197.439.469
|% 0,00
|
|KERVN
|0,38
|505.394
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% 0,00
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 0,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% 0,00
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7770
|8,8210
|% -0,01
|
|Frank
|7,2476
|7,2912
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8802
|1,8896
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|0,36
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.540
|-0,30
|
|Tam
|2.559
|2.602
|-0,20
|
|Yarım
|1.241
|1.272
|-0,10
|
|Çeyrek
|623
|636
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|30,70
|30,70
|-0,27
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
-
17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem