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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

08.05.2020 09:21
GÜNCEL HABERLER



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMB

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843532


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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7779 8,8219 % 0,06  
Frank 7,2870 7,3309 % 0,04  
Riyal 1,8865 1,8959 % -0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.720 3,82  
Altın Gr. 394 394 0,94  
Cumhuriyet 2.521 2.574 5,40  
Tam 2.595 2.641 5,50  
Yarım 1.266 1.291 2,70  
Çeyrek 631 646 1,30  
Gümüş.Ons 15,47 15,50 0,14  
Gümüş Gr. 3,55 3,56 0,04  
B. Petrol 29,98 29,98 0,52  
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