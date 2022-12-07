***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2022 09:00
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMA, KRDMB, KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085041
BIST
11:474.972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -28,22
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.967
11:4718,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
11:4719,5337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5531
En Düşük
19,4674
11:471.062,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.062,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler11:47
|YESIL
|4,40
|57.016.417
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|337.272.775
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|433.789.085
|% 9,97
|
|OZSUB
|14,93
|13.415.113
|% 9,94
|
|PEKGY
|3,00
|77.449.848
|% -9,91
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|AZTEK
|32,62
|85.588.101
|% -6,26
|
|MIATK
|106,00
|24.933.165
|% -5,86
|
|PRDGS
|12,65
|22.552.143
|% -5,67
|
|KRDMD
|17,16
|4.031.267.117
|% -3,05
|
|THYAO
|137,00
|3.114.960.619
|% 1,03
|
|ASELS
|51,55
|2.778.219.705
|% 5,12
|
|PETKM
|18,40
|2.194.528.225
|% 2,22
|
|EREGL
|42,14
|1.170.918.568
|% -1,03
|
|KRDMD
|17,16
|4.031.267.117
|% -3,05
|
|PETKM
|18,40
|2.194.528.225
|% 2,22
|
|EKGYO
|7,26
|756.707.727
|% 0,28
|
|ISCTR
|10,30
|849.144.240
|% 0,88
|
|TSKB
|4,00
|305.748.039
|% 0,50
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6456
|% 0,06
|
|Euro
|19,5245
|19,5337
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,5481
|22,6611
|% 0,01
|
|Frank
|19,6984
|19,8171
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,04
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,43
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,94
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.155
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.465
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|0,08
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-0,11
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
12:02XU100
Endeks 4, 972 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 33, 511.00 milyon TL de
-
12:02SASA
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 097 adet işlem
-
12:00PRDGS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 12.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 309 adet işlem
-
11:59YEOTK
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 70.65 lira fiyatla işlem gören hissede 531, 984 adet işlem
-
11:58ATLAS
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 847, 876 adet işlem