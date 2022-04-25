***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881Transferler13 -9.535.718 5.007.719 65.179.818 -60.651.819Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)110.417 501.264.669 501.375.086 38 501.375.124Dönem Karı (Zararı)501.264.669 501.264.669 38 501.264.707Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)110.417 110.417 110.417Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.554.132.360 -47.615.074 -182.123 15.159 123.107.868 1.199.688.612 501.264.669 4.404.469.223 -218 4.404.469.005Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.514.231.556 -126.688.240 -182.123 38.956 -704.204.936 123.107.868 1.228.500.874 3.852.707.238 9.961.568.945 -275 9.961.568.670Transferler-35.028.562 3.887.735.800 -3.852.707.238Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.329 -204.107.340 1.170.646.985 966.492.316 -29 966.492.287Dönem Karı (Zararı)1.170.646.985 1.170.646.985 -29 1.170.646.956Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-47.329 -204.107.340 -204.154.669 -204.154.669Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.479.202.994 -126.688.240 -182.123 -8.373 -908.312.276 123.107.868 5.116.236.674 1.170.646.985 10.928.061.261 -304 10.928.060.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.509.586.201 689.662.578Dönem Karı (Zararı)1.170.646.956 501.264.707Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.170.646.956 501.264.707Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler126.560.604 42.790.204Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler87.349.614 61.822.732Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler613.285Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler613.285Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.934.168 15.562.128Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 25.383.315 15.562.128Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.550.853Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-24.580.787 4.041.873Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -43.435.311 -14.605.721Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 18.854.524 18.647.594Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler87.579.963Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-52.646.576 -59.076.951Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-114.700.802Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -114.700.802Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.796.806 -379.172İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.796.806 -379.172Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 272.058.544 111.547.512Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler17 -182.535.378 -66.028.708Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16 2.164.540 2.421.629İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.553.232.794 156.895.683Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.746.920.424 79.476.570Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-104.367.126 -60.486.122Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-873.868.613 -261.054.725Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-309.849.124 -133.136.279Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.413.281.114 340.289.340Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler187.319.167 74.891.825Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.952.784.323 135.270.275İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.853.477 -18.355.201Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.850.440.354 700.950.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -5.619.733 -3.144.018Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -746.796 -928.322Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -334.487.624 -7.201.097Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-14.579YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI46.263.122 -47.971.117Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri447.097 3.444.410Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 447.097 3.444.410Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-136.722.617 -33.023.392Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -135.533.155 -30.133.194Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.189.462 -2.890.198Türev Araçlardan Nakit Girişleri-84.495.207Alınan Temettüler182.535.378 66.103.072Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.264FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-216.862.666 -154.026.277Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.000.000 164.106.757Kredilerden Nakit Girişleri11.000.000 164.106.757Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-252.576.518 -230.574.969Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-252.576.518 -230.102.526Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-472.443Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-420.328 -465.780Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-86.752.547Ödenen Faiz-18.301.131 -14.945.459Alınan Faiz18 43.435.311 14.605.721YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.338.986.657 487.665.184NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.338.986.657 487.665.184DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.356.754.067 1.440.224.611DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 7.695.740.724 1.927.889.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 7.695.740.724 5.356.754.067Finansal Yatırımlar28.823 32.088Ticari Alacaklar4.417.252.649 1.691.709.451İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,4 230.140.006 267.587.450İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 4.187.112.643 1.424.122.001Diğer Alacaklar205.876.045 101.510.513İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar205.876.045 101.510.513Stoklar5 4.074.680.263 3.196.541.381Peşin Ödenmiş Giderler6 2.206.777.694 1.898.504.568Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 6.713.191 4.388.683Diğer Dönen Varlıklar52.443.312 88.232.027ARA TOPLAM18.659.512.701 12.337.672.778TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.659.512.701 12.337.672.778DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar485.969 485.969İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar7.817.019 7.817.019Diğer Alacaklar294.983 296.634İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar294.983 296.634Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21.925.429 18.128.623Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller569.587 572.977Maddi Duran Varlıklar7 9.442.632.602 9.397.755.225Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 29.755.179 29.973.529Peşin Ödenmiş Giderler6 21.817.234 20.241.236Diğer Duran Varlıklar2.960.773 2.025.535TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.528.258.775 9.477.296.747TOPLAM VARLIKLAR28.187.771.476 21.814.969.525KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21 58.657.741 53.412.235İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar58.657.741 53.412.235Banka Kredileri21 58.657.741 53.412.235Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 1.037.428.304 983.237.154İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.037.428.304 983.237.154Banka Kredileri21 1.037.428.304 983.237.154Ticari Borçlar8.462.171.854 6.081.804.826İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 5.637.867 5.493.429İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 8.456.533.987 6.076.311.397Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 79.903.321 55.381.898Diğer Borçlar9.899.425 4.826.870İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.899.425 4.826.870Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.973.563.038 2.020.765.986İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,6 100.434.997 51.095.280İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 4.873.128.041 1.969.670.706Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 192.936.810 341.275.305Kısa Vadeli Karşılıklar20.194.173 18.390.116Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 20.194.173 18.390.116Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler174.443.238 31.375.007ARA TOPLAM15.009.197.904 9.590.469.397TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.009.197.904 9.590.469.397UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 1.472.591.817 1.574.748.208İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.472.591.817 1.574.748.208Banka Kredileri21 1.472.591.817 1.574.748.208Ticari Borçlar143.515.680 129.204.240İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 143.515.680 129.204.240Diğer Borçlar9.891.521 8.203.595İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.891.521 8.203.595Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.171.083 7.183.812İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.171.083 7.183.812Uzun Vadeli Karşılıklar475.459.832 455.696.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 475.459.832 455.696.250Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 141.882.682 87.895.353TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.250.512.615 2.262.931.458TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.259.710.519 11.853.400.855ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.928.061.261 9.961.568.945Ödenmiş Sermaye13 1.140.000.000 1.140.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 4.613.596 4.613.596Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)13 -82.359.797 -82.359.797Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.803.953 11.803.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.352.324.258 4.387.400.149Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.352.514.754 4.387.543.316Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.479.202.994 4.514.231.556Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-126.688.240 -126.688.240Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-182.123 -182.123Yabancı Para Çevrim Farkları-8.373 38.956Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-908.312.276 -704.204.936Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-908.312.276 -704.204.936Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-908.312.276 -704.204.936Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 123.107.868 123.107.868Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.116.236.674 1.228.500.874Net Dönem Karı veya Zararı1.170.646.985 3.852.707.238Kontrol Gücü Olmayan Paylar-304 -275TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.928.060.957 9.961.568.670TOPLAM KAYNAKLAR28.187.771.476 21.814.969.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 6.025.571.147 2.731.656.573Satışların Maliyeti14 -4.544.531.210 -1.945.382.659TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.481.039.937 786.273.914BRÜT KAR (ZARAR)1.481.039.937 786.273.914Genel Yönetim Giderleri15 -35.199.741 -21.619.967Pazarlama Giderleri15 -15.019.553 -11.248.884Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.259.806.794 289.679.840Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.226.390.391 -378.623.277ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.464.237.046 664.461.626Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 183.017.281 66.343.787Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3.796.806 379.172FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.651.051.133 731.184.585Finansman Gelirleri18 58.228.256 158.379.701Finansman Giderleri19 -266.573.889 -276.752.067SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.442.705.500 612.812.219Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-272.058.544 -111.547.512Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -170.855.589 -79.527.497Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -101.202.955 -32.020.015SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.170.646.956 501.264.707DÖNEM KARI (ZARARI)1.170.646.956 501.264.707Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-29 38Ana Ortaklık Payları1.170.646.985 501.264.669Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,02690000 0,43970000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-47.329 110.417Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)110.417Yabancı Para Çevrim Farkları-47.329Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-204.107.340 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-251.322.966Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler47.215.626Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi47.215.626DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-204.154.669 110.417TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)966.492.287 501.375.124Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-29 38Ana Ortaklık Payları966.492.316 501.375.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023573BIST