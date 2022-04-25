***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
25.04.2022 18:19
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881
Transferler
13 -9.535.718 5.007.719 65.179.818 -60.651.819
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
110.417 501.264.669 501.375.086 38 501.375.124
Dönem Karı (Zararı)
501.264.669 501.264.669 38 501.264.707
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
110.417 110.417 110.417
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.554.132.360 -47.615.074 -182.123 15.159 123.107.868 1.199.688.612 501.264.669 4.404.469.223 -218 4.404.469.005
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.514.231.556 -126.688.240 -182.123 38.956 -704.204.936 123.107.868 1.228.500.874 3.852.707.238 9.961.568.945 -275 9.961.568.670
Transferler
-35.028.562 3.887.735.800 -3.852.707.238
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.329 -204.107.340 1.170.646.985 966.492.316 -29 966.492.287
Dönem Karı (Zararı)
1.170.646.985 1.170.646.985 -29 1.170.646.956
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.329 -204.107.340 -204.154.669 -204.154.669
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.479.202.994 -126.688.240 -182.123 -8.373 -908.312.276 123.107.868 5.116.236.674 1.170.646.985 10.928.061.261 -304 10.928.060.957
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.509.586.201 689.662.578
Dönem Karı (Zararı)
1.170.646.956 501.264.707
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.170.646.956 501.264.707
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
126.560.604 42.790.204
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
87.349.614 61.822.732
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
613.285
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
613.285
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.934.168 15.562.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 25.383.315 15.562.128
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.550.853
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-24.580.787 4.041.873
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -43.435.311 -14.605.721
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 18.854.524 18.647.594
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
87.579.963
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-52.646.576 -59.076.951
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-114.700.802
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -114.700.802
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.796.806 -379.172
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.796.806 -379.172
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 272.058.544 111.547.512
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -182.535.378 -66.028.708
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 2.164.540 2.421.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.553.232.794 156.895.683
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.746.920.424 79.476.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.367.126 -60.486.122
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-873.868.613 -261.054.725
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-309.849.124 -133.136.279
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.413.281.114 340.289.340
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
187.319.167 74.891.825
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.952.784.323 135.270.275
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.853.477 -18.355.201
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.850.440.354 700.950.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -5.619.733 -3.144.018
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -746.796 -928.322
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -334.487.624 -7.201.097
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.579
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
46.263.122 -47.971.117
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
447.097 3.444.410
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 447.097 3.444.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-136.722.617 -33.023.392
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -135.533.155 -30.133.194
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.189.462 -2.890.198
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-84.495.207
Alınan Temettüler
182.535.378 66.103.072
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.264
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-216.862.666 -154.026.277
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.000.000 164.106.757
Kredilerden Nakit Girişleri
11.000.000 164.106.757
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-252.576.518 -230.574.969
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-252.576.518 -230.102.526
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-472.443
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-420.328 -465.780
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-86.752.547
Ödenen Faiz
-18.301.131 -14.945.459
Alınan Faiz
18 43.435.311 14.605.721
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.338.986.657 487.665.184
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.338.986.657 487.665.184
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.356.754.067 1.440.224.611
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 7.695.740.724 1.927.889.795
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 7.695.740.724 5.356.754.067
Finansal Yatırımlar
28.823 32.088
Ticari Alacaklar
4.417.252.649 1.691.709.451
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 230.140.006 267.587.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.187.112.643 1.424.122.001
Diğer Alacaklar
205.876.045 101.510.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
205.876.045 101.510.513
Stoklar
5 4.074.680.263 3.196.541.381
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.206.777.694 1.898.504.568
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 6.713.191 4.388.683
Diğer Dönen Varlıklar
52.443.312 88.232.027
ARA TOPLAM
18.659.512.701 12.337.672.778
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.659.512.701 12.337.672.778
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
294.983 296.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
294.983 296.634
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21.925.429 18.128.623
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
569.587 572.977
Maddi Duran Varlıklar
7 9.442.632.602 9.397.755.225
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 29.755.179 29.973.529
Peşin Ödenmiş Giderler
6 21.817.234 20.241.236
Diğer Duran Varlıklar
2.960.773 2.025.535
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.528.258.775 9.477.296.747
TOPLAM VARLIKLAR
28.187.771.476 21.814.969.525
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 58.657.741 53.412.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
58.657.741 53.412.235
Banka Kredileri
21 58.657.741 53.412.235
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 1.037.428.304 983.237.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.037.428.304 983.237.154
Banka Kredileri
21 1.037.428.304 983.237.154
Ticari Borçlar
8.462.171.854 6.081.804.826
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 5.637.867 5.493.429
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 8.456.533.987 6.076.311.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 79.903.321 55.381.898
Diğer Borçlar
9.899.425 4.826.870
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.899.425 4.826.870
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.973.563.038 2.020.765.986
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,6 100.434.997 51.095.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 4.873.128.041 1.969.670.706
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 192.936.810 341.275.305
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.194.173 18.390.116
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 20.194.173 18.390.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
174.443.238 31.375.007
ARA TOPLAM
15.009.197.904 9.590.469.397
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.009.197.904 9.590.469.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 1.472.591.817 1.574.748.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.472.591.817 1.574.748.208
Banka Kredileri
21 1.472.591.817 1.574.748.208
Ticari Borçlar
143.515.680 129.204.240
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 143.515.680 129.204.240
Diğer Borçlar
9.891.521 8.203.595
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.891.521 8.203.595
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.171.083 7.183.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.171.083 7.183.812
Uzun Vadeli Karşılıklar
475.459.832 455.696.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 475.459.832 455.696.250
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 141.882.682 87.895.353
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.250.512.615 2.262.931.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.259.710.519 11.853.400.855
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.928.061.261 9.961.568.945
Ödenmiş Sermaye
13 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
13 -82.359.797 -82.359.797
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.352.324.258 4.387.400.149
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.352.514.754 4.387.543.316
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.479.202.994 4.514.231.556
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-126.688.240 -126.688.240
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Yabancı Para Çevrim Farkları
-8.373 38.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-908.312.276 -704.204.936
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-908.312.276 -704.204.936
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-908.312.276 -704.204.936
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 123.107.868 123.107.868
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.116.236.674 1.228.500.874
Net Dönem Karı veya Zararı
1.170.646.985 3.852.707.238
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-304 -275
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.928.060.957 9.961.568.670
TOPLAM KAYNAKLAR
28.187.771.476 21.814.969.525
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 6.025.571.147 2.731.656.573
Satışların Maliyeti
14 -4.544.531.210 -1.945.382.659
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.481.039.937 786.273.914
BRÜT KAR (ZARAR)
1.481.039.937 786.273.914
Genel Yönetim Giderleri
15 -35.199.741 -21.619.967
Pazarlama Giderleri
15 -15.019.553 -11.248.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.259.806.794 289.679.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.226.390.391 -378.623.277
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.464.237.046 664.461.626
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 183.017.281 66.343.787
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3.796.806 379.172
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.651.051.133 731.184.585
Finansman Gelirleri
18 58.228.256 158.379.701
Finansman Giderleri
19 -266.573.889 -276.752.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.442.705.500 612.812.219
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-272.058.544 -111.547.512
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -170.855.589 -79.527.497
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -101.202.955 -32.020.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.170.646.956 501.264.707
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.170.646.956 501.264.707
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-29 38
Ana Ortaklık Payları
1.170.646.985 501.264.669
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,02690000 0,43970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.329 110.417
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
110.417
Yabancı Para Çevrim Farkları
-47.329
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-204.107.340 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-251.322.966
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.215.626
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
47.215.626
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-204.154.669 110.417
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
966.492.287 501.375.124
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-29 38
Ana Ortaklık Payları
966.492.316 501.375.086
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023573
BIST