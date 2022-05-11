***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi15.04.2022Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi24.04.2022Davanın Konusu25.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'unda alınan 11 no?lu kararın yürütülmesinin geri bırakılması ve iptaliKarşı Taraf(lar)Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.Davanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoKarabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/78 E.Davanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimizin 25.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 11 no'lu kararın yürütülmesinin geri bırakılması ve iptali için Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. tarafından Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/78 Esas sayılı dosyasıyla Şirketimiz aleyhine dava açılmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029403BIST