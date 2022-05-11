***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
11.05.2022 18:20
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
15.04.2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
24.04.2022
Davanın Konusu
25.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'unda alınan 11 no?lu kararın yürütülmesinin geri bırakılması ve iptali
Karşı Taraf(lar)
Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
Davanın Tutarı
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Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
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İlgili Mahkeme ve Dosya No
Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/78 E.
Davanın Duruşma Tarihi
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Alınan Karar
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Bir Sonraki Duruşma Tarihi
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Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
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Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 11 no'lu kararın yürütülmesinin geri bırakılması ve iptali için Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. tarafından Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/78 Esas sayılı dosyasıyla Şirketimiz aleyhine dava açılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029403
BIST