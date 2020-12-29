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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.12.2020 18:44



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                
KARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,
 
 
Satış prosedürümüze göre Ocak-Mart 2021 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
 
MALZEMENİN CİNSİ      
            
MİKTARI          % 30 TAAHHÜTLÜ       % 70 SERBEST
                                                                                  MAL MİKTARI            MAL MİKTARI
 
Nerv. İnşaat Demiri                           138.000 Ton               41.400 Ton                  96.600  Ton
Kütük + Blum                                   204.000 Ton               61.200 Ton                 142.800 Ton
(Profil+Köşebent+Ray                      106.000 Ton                31.800 Ton                  74.200 Ton
Kalın Yuv.+ M.Direği)  
Kangal-Çubuk                                   136.000 Ton               40.800 Ton                  95.200 Ton
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 31.12.2020 Perşembe günü saat 17:30'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü' ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Tüm müşterilerimize duyurulur.
 
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895502


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CASA 99,00 4.262.075 % 10,00  
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Tam 2.931 3.005 -44,26  
Yarım 1.417 1.454 -21,41  
Çeyrek 711 727 -10,71  
Gümüş.Ons 26,18 26,23 -0,07  
Gümüş Gr. 6,24 6,24 -0,04  
B. Petrol 51,34 51,34 0,44  
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