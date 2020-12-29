***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,Satış prosedürümüze göre Ocak-Mart 2021 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.MALZEMENİN CİNSİMİKTARI % 30 TAAHHÜTLÜ % 70 SERBESTMAL MİKTARI MAL MİKTARINerv. İnşaat Demiri 138.000 Ton 41.400 Ton 96.600 TonKütük + Blum 204.000 Ton 61.200 Ton 142.800 Ton(Profil+Köşebent+Ray 106.000 Ton 31.800 Ton 74.200 TonKalın Yuv.+ M.Direği)Kangal-Çubuk 136.000 Ton 40.800 Ton 95.200 TonTalep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 31.12.2020 Perşembe günü saat 17:30'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü' ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Tüm müşterilerimize duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895502BIST